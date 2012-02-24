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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Гамбург
Боруссия М - Гамбург: обзор матча 24 февраля 2012
Боруссия М
24.02.2012, пятница, 23:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Гамбург
45'
М. Ханке
56'
Т. Арслан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Гамбург
+1
Замена
Г. Качар
️️️️
Т. Арслан
Желтая карточка
Д. Яролим
Желтая карточка
Т. Арслан
Замена
М. Мансьенн
️️️️
М. Янсен
Желтая карточка
Т. Ринкон
Замена
Ю. Оцу
️️️️
И. Де Камарго
Замена
И. Иличевич
️️️️
Д. Сала
ГОЛ! 1:1!
Т. Арслан
ГОЛ! 1:0!
М. Ханке
Пас отдал
Х. Аранго
Желтая карточка
М. Ройс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
18
Марко Ройс
АП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
7
Джакопо Сала
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
10
Юки Оцу
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
Гамбург
30
Свен Нойхаус
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Роберт Теше
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
3-3-1-1-2
1
тер Стеген
4
Брауверс
24
Янчке
6
Нордтвейт
3
Дамс
33
Нойштедтер
4
Данте
18
Аранго
18
Ройс
9
Ханке
9
Де Камарго
4-5-1
33
Дробны
16
Вестерманн
3
Аого
2
Дикмайер
41
Райкович
7
Сала
30
Арслан
14
Яролим
8
Ринкон
7
Янсен
34
Герреро
9
Де Камарго
10
Оцу
10
Оцу
9
Де Камарго
7
Янсен
28
Мансьенн
28
Мансьенн
7
Янсен
30
Арслан
20
Качар
20
Качар
30
Арслан
7
Сала
16
Иличевич
16
Иличевич
7
Сала
Остались в запасе
Боруссия М
Гамбург
7
Мэтью Леки
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
30
Свен Нойхаус
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
7
Мэтью Леки
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
Остались в запасе
30
Свен Нойхаус
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Боруссия М - Гамбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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