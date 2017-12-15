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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Гамбург
Боруссия М - Гамбург: обзор матча 15 декабря 2017
Боруссия М
15.12.2017, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Гамбург
9'
Т. Азар
74'
Раффаэл
79'
Раффаэл
53'
А. Хан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Гамбург
79'
Желтая карточка
К. Матениа
ГОЛ! 3:1!
Раффаэл
Пас отдал
Т. Азар
79'
78'
Желтая карточка
Р. ван Дронгелен
ГОЛ! 2:1!
Раффаэл
Пас отдал
В. Грифо
74'
53'
ГОЛ! 1:1!
А. Хан
Пас отдал
А. Хант
29'
Желтая карточка
А. Экдаль
ГОЛ! 1:0!
Т. Азар
Пас отдал
Раффаэл
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
21
Микаэль Кюизанс
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
8
Альбин Экдаль
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Гамбург
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
90
Льюис Холтби
ЦП
16
Василие Яньичич
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Зоммер
23
Вестергор
5
Оксфорд
30
Эльведи
17
Вендт
28
Гинтер
21
Кюизанс
9
Азар
13
Штиндль
7
Херрманн
11
Раффаэл
3-2-2-2
26
Матениа
14
Пападопулос
3
Маврай
21
Юнг
55
ван Дронгелен
3
Дуглас Сантос
8
Экдаль
14
Хант
28
Хан
18
Костич
Остались в запасе
Боруссия М
Гамбург
32
Винченцо Грифо
ЛВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
90
Льюис Холтби
ЦП
16
Василие Яньичич
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Остались в запасе
32
Винченцо Грифо
ЛВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
90
Льюис Холтби
ЦП
16
Василие Яньичич
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Мерлин Польцин
Статистика матча Боруссия М - Гамбург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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