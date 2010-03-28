Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Гамбург
Боруссия М - Гамбург: обзор матча 28 марта 2010
Боруссия М
28.03.2010, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Гамбург
43'
Р. Брауверс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Гамбург
Замена
Т. Кляйне
️️️️
К. Матмур
Замена
П. Херрманн
️️️️
Х. Аранго
Желтая карточка
Д. Яролим
Замена
Т. Торун
️️️️
Д. Боатенг
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
Р. Фрэнд
Желтая карточка
Х. Паоло Герреро
Желтая карточка
Т. Маркс
Замена
Х. Паоло Герреро
️️️️
Р. ван Нистелрой
Желтая карточка
Г. Демель
Замена
Д. Питройпа
️️️️
Т. Ринкон
ГОЛ! 1:0!
Р. Брауверс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
3
Филип Дамс
(К)
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
24
Тони Янчке
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
14
Торбен Маркс
ЦП
8
Марсел Меувис
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Карим Матмур
ЦФ
9
Роб Фрэнд
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
3
Деннис Аого
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
12
Зе Роберто
ЛП
8
Томас Ринкон
ЦП
14
Давид Яролим
(К)
ЦП
15
Петр Троховски
ПП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
4
Бастиан Райнхардт
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
33
Маркус Берг
ЦФ
4-3-1-2
26
Бэйлли
3
Дамс
4
Данте
4
Брауверс
24
Янчке
18
Аранго
8
Меувис
14
Маркс
18
Ройс
9
Фрэнд
10
Матмур
4-4-2
1
Рост
55
Демель
17
Боатенг
14
Розегнал
3
Аого
15
Троховски
8
Ринкон
14
Яролим
12
Зе Роберто
33
Петрич
9
ван Нистелрой
18
Аранго
7
Херрманн
7
Херрманн
18
Аранго
10
Матмур
19
Кляйне
19
Кляйне
10
Матмур
9
Фрэнд
25
Бобадилья
25
Бобадилья
9
Фрэнд
8
Ринкон
11
Питройпа
11
Питройпа
8
Ринкон
17
Боатенг
8
Торун
8
Торун
17
Боатенг
9
ван Нистелрой
34
Герреро
34
Герреро
9
ван Нистелрой
Остались в запасе
Боруссия М
Гамбург
33
Кристофер Хаймерот
ВР
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
4
Бастиан Райнхардт
ЦЗ
1
Вольфганг Хесль
ВР
8
Роберт Теше
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
Остались в запасе
4
Бастиан Райнхардт
ЦЗ
1
Вольфганг Хесль
ВР
8
Роберт Теше
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Боруссия М - Гамбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 19:25 (прямая)
Новости команд
Все
Боруссия М
Гамбург
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+