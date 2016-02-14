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Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Боруссия М
Гамбург - Боруссия М: обзор матча 14 февраля 2016
Гамбург
14.02.2016, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
3 : 2
Завершен
Боруссия М
38'
М. Хинтереггер (АГ)
41'
А. Руднев
80'
И. Иличевич
14'
Ф. Джонсон
88'
Раффаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Боруссия М
Желтая карточка
Д. Юнг
90'
+2
Замена
Г. Качар
️️️️
А. Хант
90'
88'
Замена
Б. Хргота
️️️️
М. Хинтереггер
88'
ГОЛ! 3:2!
Раффаэл
Пас отдал
О. Вендт
Желтая карточка
Й. Дрмич
84'
82'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Т. Азар
ГОЛ! 3:1!
И. Иличевич
Пас отдал
Э. Спахич
80'
Замена
Д. Дикмайер
️️️️
А. Руднев
79'
Замена
И. Иличевич
️️️️
Н. Мюллер
66'
57'
Замена
И. Траоре
️️️️
М. Дауд
51'
Желтая карточка
Х. Нордтвейт
ГОЛ! 2:1!
А. Руднев
Пас отдал
Р. Адлер
41'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Хинтереггер
38'
Желтая карточка
Клебер
29'
14'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
3
Клебер
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
16
Иво Иличевич
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
3-2-3-2
15
Адлер
4
Спахич
22
Озтрзолек
2
Сакаи
21
Юнг
3
Клебер
90
Холтби
9
Мюллер
14
Хант
9
Руднев
18
Дрмич
4-1-2-2-1
1
Зоммер
6
Нордтвейт
13
Хинтереггер
15
Кристенсен
17
Вендт
34
Джака
19
Джонсон
81
Дауд
13
Штиндль
9
Азар
11
Раффаэл
9
Руднев
2
Дикмайер
2
Дикмайер
9
Руднев
9
Мюллер
16
Иличевич
16
Иличевич
9
Мюллер
14
Хант
20
Качар
20
Качар
14
Хант
81
Дауд
16
Траоре
16
Траоре
81
Дауд
9
Азар
7
Хофманн
7
Хофманн
9
Азар
13
Хинтереггер
10
Хргота
10
Хргота
13
Хинтереггер
Остались в запасе
Гамбург
Боруссия М
33
Ярослав Дробны
ВР
8
Альбин Экдаль
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
Главный тренер
Андре Шуберт
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
8
Альбин Экдаль
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Андре Шуберт
Статистика матча Гамбург - Боруссия М
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
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