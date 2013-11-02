Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Боруссия М
Гамбург - Боруссия М: обзор матча 02 ноября 2013
Гамбург
02.11.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Боруссия М
22'
М. Крузе
63'
М. Крузе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Боруссия М
88'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Раффаэл
85'
Замена
Б. Хргота
️️️️
П. Херрманн
84'
Замена
Л. Рупп
️️️️
Х. Аранго
73'
Желтая карточка
Ю. Корб
Замена
И. Иличевич
️️️️
М. Байстер
73'
63'
ГОЛ! 0:2!
М. Крузе
Пас отдал
Раффаэл
47'
Желтая карточка
М. Штранцль
22'
ГОЛ! 0:1!
М. Крузе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
23
Кристоф Крамер
ОП
34
Гранит Джака
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
26
Жи Гин Лам
ПП
9
Артем Руднев
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
14
Торбен Маркс
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Амин Юнес
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
3-4-1-2
15
Адлер
16
Вестерманн
3
Собич
4
Та
7
Янсен
30
Арслан
47
Бадель
10
Чалханоглу
8
ван дер Ваарт
10
Ласогга
9
Байстер
4-2-1-1-2
1
тер Стеген
4
Корб
24
Янчке
39
Штранцль
17
Вендт
23
Крамер
34
Джака
18
Аранго
7
Херрманн
11
Раффаэл
10
Крузе
9
Байстер
16
Иличевич
16
Иличевич
9
Байстер
18
Аранго
10
Рупп
10
Рупп
18
Аранго
7
Херрманн
10
Хргота
10
Хргота
7
Херрманн
11
Раффаэл
26
де Йонг
26
де Йонг
11
Раффаэл
Остались в запасе
Гамбург
Боруссия М
33
Ярослав Дробны
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
26
Жи Гин Лам
ПП
9
Артем Руднев
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
33
Кристофер Хаймерот
ВР
14
Торбен Маркс
ЦП
8
Амин Юнес
АП
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
26
Жи Гин Лам
ПП
9
Артем Руднев
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
14
Торбен Маркс
ЦП
8
Амин Юнес
АП
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Гамбург - Боруссия М
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Новости команд
Все
Гамбург
Боруссия М
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+