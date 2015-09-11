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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Гамбург
Боруссия М - Гамбург: обзор матча 11 сентября 2015
Боруссия М
11.09.2015, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
0 : 3
Завершен
Гамбург
11'
П. Ласогга
44'
П. Ласогга
52'
Н. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Гамбург
Желтая карточка
М. Дауд
88'
88'
Замена
Клебер
️️️️
Й. Джуру
83'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Н. Мюллер
81'
Замена
М. Диас
️️️️
А. Хант
Замена
М. Дауд
️️️️
М. Штранцль
65'
Желтая карточка
Т. Янчке
58'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Р. Брауверс
55'
Замена
И. Траоре
️️️️
Л. Штиндль
55'
52'
ГОЛ! 0:3!
Н. Мюллер
Пас отдал
Я. Дробны
44'
ГОЛ! 0:2!
П. Ласогга
Пас отдал
И. Иличевич
35'
Желтая карточка
А. Экдаль
11'
ГОЛ! 0:1!
П. Ласогга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
13
Ларс Штиндль
АП
28
Андре Хан
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
3
Клебер
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
3-2-3-1
1
Зоммер
24
Янчке
4
Брауверс
39
Штранцль
17
Вендт
6
Нордтвейт
9
Азар
13
Штиндль
28
Хан
11
Раффаэл
3-5-1-1
33
Дробны
5
Джуру
2
Дикмайер
22
Озтрзолек
20
Качар
9
Мюллер
16
Иличевич
14
Хант
90
Холтби
8
Экдаль
10
Ласогга
13
Штиндль
16
Траоре
16
Траоре
13
Штиндль
39
Штранцль
81
Дауд
81
Дауд
39
Штранцль
4
Брауверс
18
Дрмич
18
Дрмич
4
Брауверс
5
Джуру
3
Клебер
3
Клебер
5
Джуру
14
Хант
21
Диас
21
Диас
14
Хант
9
Мюллер
11
Грегоритч
11
Грегоритч
9
Мюллер
Остались в запасе
Боруссия М
Гамбург
21
Тобиас Зиппель
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
12
Том Миккель
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
40
Ивица Олич
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
40
Ивица Олич
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Боруссия М - Гамбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Боруссия-Парк
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