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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Гамбург
Боруссия М - Гамбург: обзор матча 26 сентября 2012
Боруссия М
26.09.2012, среда, 22:00
Германия. Бундеслига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Гамбург
39'
М. Штранцль
90+1'
А. Домингес
23'
Р. ван дер Ваарт
45'
А. Руднев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Гамбург
Желтая карточка
А. Домингес
90'
+2
90'
+2
Замена
М. Байстер
️️️️
И. Иличевич
ГОЛ! 2:2!
А. Домингес
Пас отдал
Х. Аранго
90'
+1
90'
Замена
Д. Сала
️️️️
Р. ван дер Ваарт
78'
Замена
М. Берг
️️️️
А. Руднев
Замена
И. Де Камарго
️️️️
Т. Янчке
77'
Желтая карточка
Г. Джака
63'
Замена
Б. Хргота
️️️️
П. Херрманн
61'
Замена
Т. Чигерчи
️️️️
Л. де Йонг
58'
55'
Пенальти не реализован!
Р. ван дер Ваарт
Красная карточка
М. Штранцль
54'
45'
ГОЛ! 1:2!
А. Руднев
Пас отдал
М. Бадель
ГОЛ! 1:1!
М. Штранцль
Пас отдал
Х. Нордтвейт
39'
35'
Желтая карточка
Т. Арслан
23'
ГОЛ! 0:1!
Р. ван дер Ваарт
Пас отдал
Х. Вестерманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
24
Тони Янчке
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
34
Гранит Джака
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
7
Марсель Янсен
ЛЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ПЗ
16
Иво Иличевич
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
47
Милан Бадель
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
4
Александер Ринг
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
3-3-1-1-2
1
тер Стеген
6
Нордтвейт
39
Штранцль
18
Домингес
3
Дамс
34
Джака
24
Янчке
18
Аранго
7
Херрманн
9
Ханке
26
де Йонг
4-3-2-1
15
Адлер
2
Дикмайер
28
Мансьенн
16
Вестерманн
7
Янсен
47
Бадель
30
Арслан
16
Иличевич
8
ван дер Ваарт
7
Сон
9
Руднев
26
де Йонг
38
Чигерчи
38
Чигерчи
26
де Йонг
24
Янчке
9
Де Камарго
9
Де Камарго
24
Янчке
7
Херрманн
10
Хргота
10
Хргота
7
Херрманн
8
ван дер Ваарт
7
Сала
7
Сала
8
ван дер Ваарт
9
Руднев
33
Берг
33
Берг
9
Руднев
16
Иличевич
9
Байстер
9
Байстер
16
Иличевич
Остались в запасе
Боруссия М
Гамбург
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Боруссия М - Гамбург
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 21:55 (прямая) "HD Спорт" 21:55 (прямая)
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