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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Гамбург
Боруссия М - Гамбург: обзор матча 30 марта 2014
Боруссия М
30.03.2014, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
3 : 1
Завершен
Гамбург
37'
Ф. Дамс
75'
Раффаэл
78'
А. Домингес
29'
Ж. Зуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Гамбург
Замена
Б. Хргота
️️️️
Раффаэл
90'
+2
Замена
Л. Рупп
️️️️
П. Херрманн
86'
83'
Замена
П. Ирачек
️️️️
Т. Арслан
83'
Замена
Р. Теше
️️️️
Д. Дикмайер
ГОЛ! 3:1!
А. Домингес
Пас отдал
Р. Брауверс
78'
ГОЛ! 2:1!
Раффаэл
Пас отдал
М. Крузе
75'
65'
Желтая карточка
М. Мансьенн
Замена
Р. Брауверс
️️️️
М. Штранцль
63'
46'
Замена
О. Джон
️️️️
П. Ласогга
Пенальти не реализован!
Ф. Дамс
37'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Дамс
37'
29'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Зуа
Пас отдал
Х. Чалханоглу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
23
Кристоф Крамер
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Амин Юнес
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
24
Уасим Боуи
ЦП
15
Ола Джон
ЦФ
3-3-1-1-2
1
тер Стеген
24
Янчке
18
Домингес
6
Нордтвейт
3
Дамс
23
Крамер
39
Штранцль
18
Аранго
7
Херрманн
11
Раффаэл
10
Крузе
4-3-1-2
15
Адлер
16
Вестерманн
28
Мансьенн
2
Дикмайер
5
Джуру
10
Чалханоглу
30
Арслан
8
Ринкон
8
ван дер Ваарт
19
Зуа
10
Ласогга
39
Штранцль
4
Брауверс
4
Брауверс
39
Штранцль
7
Херрманн
10
Рупп
10
Рупп
7
Херрманн
11
Раффаэл
10
Хргота
10
Хргота
11
Раффаэл
30
Арслан
8
Ирачек
8
Ирачек
30
Арслан
2
Дикмайер
8
Теше
8
Теше
2
Дикмайер
10
Ласогга
15
Джон
15
Джон
10
Ласогга
Остались в запасе
Боруссия М
Гамбург
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
8
Амин Юнес
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
24
Уасим Боуи
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
8
Амин Юнес
АП
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
24
Уасим Боуи
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Боруссия М - Гамбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Боруссия-Парк
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