Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Гамбург
Боруссия М - Гамбург: обзор матча 24 сентября 2014
Боруссия М
24.09.2014, среда, 22:00
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Гамбург
25'
М. Крузе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Гамбург
90'
Замена
Э. Гётц
️️️️
Д. Дикмайер
Замена
П. Херрманн
️️️️
А. Хан
80'
79'
Замена
А. Руднев
️️️️
Т. Арслан
Замена
Б. Хргота
️️️️
Раффаэл
75'
73'
Замена
Т. Чигерчи
️️️️
З. Штибер
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
Т. Азар
71'
41'
Желтая карточка
Д. Дикмайер
ГОЛ! 1:0!
М. Крузе
Пас отдал
А. Хан
25'
Желтая карточка
К. Крамер
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
34
Гранит Джака
ОП
28
Андре Хан
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
3
Клебер
ЦЗ
39
Эштон Гётц
ЦЗ
35
Толкай Чигерчи
ЦП
6
Матти Штейнманн
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
4-2-2-2
1
Зоммер
18
Домингес
39
Штранцль
24
Янчке
4
Корб
23
Крамер
34
Джака
9
Азар
28
Хан
10
Крузе
11
Раффаэл
4-5-1
33
Дробны
5
Джуру
16
Вестерманн
22
Озтрзолек
2
Дикмайер
9
Мюллер
10
Штибер
30
Арслан
85
Бехрами
90
Холтби
10
Ласогга
28
Хан
7
Херрманн
7
Херрманн
28
Хан
9
Азар
19
Джонсон
19
Джонсон
9
Азар
11
Раффаэл
10
Хргота
10
Хргота
11
Раффаэл
10
Штибер
35
Чигерчи
35
Чигерчи
10
Штибер
2
Дикмайер
39
Гётц
39
Гётц
2
Дикмайер
30
Арслан
9
Руднев
9
Руднев
30
Арслан
Остались в запасе
Боруссия М
Гамбург
16
Ибрахима Траоре
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
6
Матти Штейнманн
ЦП
15
Рене Адлер
ВР
3
Клебер
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
Остались в запасе
6
Матти Штейнманн
ЦП
15
Рене Адлер
ВР
3
Клебер
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Боруссия М - Гамбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Гамбург
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+