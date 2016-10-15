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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Гамбург
Боруссия М - Гамбург: обзор матча 15 октября 2016
Боруссия М
15.10.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Гамбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Гамбург
Замена
Я. Вестергор
️️️️
Ф. Джонсон
87'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
М. Дауд
85'
80'
Замена
Д. Юнг
️️️️
А. Хант
74'
Замена
Б. Вуд
️️️️
Ф. Костич
69'
Желтая карточка
Ф. Костич
63'
Замена
Г. Сакаи
️️️️
П. Ласогга
62'
Желтая карточка
Д. Дикмайер
Пенальти не реализован!
Л. Штиндль
61'
48'
Желтая карточка
Э. Спахич
Желтая карточка
К. Крамер
47'
Желтая карточка
Л. Штиндль
45'
+1
Замена
И. Траоре
️️️️
П. Херрманн
45'
39'
Желтая карточка
П. Ласогга
Пенальти не реализован!
А. Хан
26'
25'
Красная карточка
Клебер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
28
Андре Хан
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Андре Шуберт
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
3
Клебер
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
90
Льюис Холтби
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
14
Аарон Хант
АП
8
Альбин Экдаль
ПП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
10
Ален Халилович
АП
17
Бобби Вуд
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
4-1-2-3
1
Зоммер
17
Вендт
30
Эльведи
4
Корб
15
Кристенсен
23
Крамер
81
Дауд
19
Джонсон
28
Хан
13
Штиндль
7
Херрманн
4-3-2-1
15
Адлер
2
Дикмайер
3
Клебер
4
Спахич
3
Дуглас Сантос
8
Экдаль
9
Мюллер
90
Холтби
14
Хант
18
Костич
10
Ласогга
7
Херрманн
16
Траоре
16
Траоре
7
Херрманн
81
Дауд
7
Хофманн
7
Хофманн
81
Дауд
19
Джонсон
23
Вестергор
23
Вестергор
19
Джонсон
10
Ласогга
2
Сакаи
2
Сакаи
10
Ласогга
14
Хант
21
Юнг
21
Юнг
14
Хант
18
Костич
17
Вуд
17
Вуд
18
Костич
Остались в запасе
Боруссия М
Гамбург
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
Главный тренер
Андре Шуберт
26
Кристиан Матениа
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
10
Ален Халилович
АП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
Остались в запасе
26
Кристиан Матениа
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
10
Ален Халилович
АП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Боруссия М - Гамбург
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Боруссия-Парк
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