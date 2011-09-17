Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Боруссия М
Гамбург - Боруссия М: обзор матча 17 сентября 2011
Гамбург
17.09.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Боруссия М
66'
И. Де Камарго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Боруссия М
Замена
М. Штранцль
️️️️
И. Де Камарго
Желтая карточка
Р. Теше
Желтая карточка
Х. Аранго
Замена
М. Берг
️️️️
Д. Яролим
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
Т. Маркс
ГОЛ! 0:1!
И. Де Камарго
Пас отдал
Х. Аранго
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
П. Херрманн
Желтая карточка
М. Ройс
Замена
Х. Сон
️️️️
М. Янсен
Замена
Г. Торе
️️️️
П. Скьельбред
Желтая карточка
Д. Яролим
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
14
Давид Яролим
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
14
Торбен Маркс
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
30
Гекхан Торе
ЦП
32
Даниэль Нэги
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
4-5-1
33
Дробны
28
Мансьенн
41
Райкович
3
Аого
16
Вестерманн
7
Янсен
5
Скьельбред
8
Ринкон
8
Теше
14
Яролим
33
Петрич
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
24
Янчке
4
Данте
4
Брауверс
3
Дамс
33
Нойштедтер
14
Маркс
18
Аранго
7
Херрманн
18
Ройс
9
Де Камарго
5
Скьельбред
30
Торе
30
Торе
5
Скьельбред
7
Янсен
7
Сон
7
Сон
7
Янсен
14
Яролим
33
Берг
33
Берг
14
Яролим
14
Маркс
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
14
Маркс
9
Де Камарго
39
Штранцль
39
Штранцль
9
Де Камарго
7
Херрманн
25
Бобадилья
25
Бобадилья
7
Херрманн
Остались в запасе
Гамбург
Боруссия М
12
Том Миккель
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
32
Даниэль Нэги
ЦП
Главный тренер
Михаэль Эннинг
7
Мэтью Леки
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
32
Даниэль Нэги
ЦП
Остались в запасе
7
Мэтью Леки
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Гамбург - Боруссия М
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
Новости команд
Все
Гамбург
Боруссия М
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+