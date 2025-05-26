26.05.2025, понедельник, 20:55
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
БАТЭ
БАТЭ
3-1-3-1-2
35
Скопец
23
Лях
5
Осипов
4
Ращеня
7
Свирепа
68
Жульпа
33
Сотников
8
Костров
27
Пилецкий
29
Шарль
77
Каргбо
3-2-3-1-1
1
Колтыгин
3
Интсоен
4
Диалло
77
Богданович
27
Тишко
5
Фирсов
2
Бамба
8
Масловский
19
23
Станкевич
9
8
Костров
12
Телеш
12
Телеш
8
Костров
68
Жульпа
8
Русенчик
8
Русенчик
68
Жульпа
27
Пилецкий
19
Гиберо
19
Гиберо
27
Пилецкий
77
Каргбо
11
Прудников
11
Прудников
77
Каргбо
9
19
Дайнеко
19
Дайнеко
9
19
6
Думбия
6
Думбия
19
Остались в запасе
БАТЭ
Сморгонь
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
17
Donald Dongo
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
21
Вадим Киселев
ЛВ
Главный тренер
Иван Мигаль
19
Максим Азарко
ВР
26
Koffi Bini
ЦЗ
10
Saidumar Sodiqov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Остались в запасе
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
17
Donald Dongo
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
21
Вадим Киселев
ЛВ
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
26
Koffi Bini
ЦЗ
10
Saidumar Sodiqov
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Главный тренер
Сергей Дорохович
Статистика матча БАТЭ - Сморгонь
8
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
8
3
Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Сморгони», 10-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 мая в 20:55 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Сморгонь»
- Матч посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»