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  • БАТЭ – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2025

БАТЭ – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2025

26 мая 2025, 19:35
БАТЭ
26.05.2025, понедельник, 20:55
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Сморгонь
20' А. Свирепа 32' Р. Пилецкий
7' A. Rakhimov 90+3' А. Тишко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
7
Александр Свирепа
ОП
68
Данила Жульпа
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Сморгонь
1
Алексей Колтыгин
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
4
Мусса Диалло
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
5
Алексей Фирсов
ПЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
2
Мохамед Бамба
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
19
Alisher Rakhimov
ЦП
23
Артем Станкевич
ПВ
9
Vladislav Chebotar
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
БАТЭ
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
21
Вадим Киселев
ЛВ
12
Максим Телеш
ЦП
17
Donald Dongo
ЦП
8
Владислав Русенчик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
11
Николай Прудников
ЦФ
Сморгонь
19
Максим Азарко
ВР
26
Koffi Bini
ЦЗ
19
Алексей Дайнеко
АП
6
Секу Думбия
ЦФ
10
Saidumar Sodiqov
ЦФ
3-1-3-1-2
35
Скопец
23
Лях
5
Осипов
4
Ращеня
7
Свирепа
68
Жульпа
33
Сотников
8
Костров
27
Пилецкий
29
Шарль
77
Каргбо
3-2-3-1-1
1
Колтыгин
3
Интсоен
4
Диалло
77
Богданович
27
Тишко
5
Фирсов
2
Бамба
8
Масловский
19
23
Станкевич
9
8
Костров
12
Телеш
12
Телеш
8
Костров
68
Жульпа
8
Русенчик
8
Русенчик
68
Жульпа
27
Пилецкий
19
Гиберо
19
Гиберо
27
Пилецкий
77
Каргбо
11
Прудников
11
Прудников
77
Каргбо
9
19
Дайнеко
19
Дайнеко
9
19
6
Думбия
6
Думбия
19
Остались в запасе
БАТЭ
Сморгонь
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
17
Donald Dongo
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
21
Вадим Киселев
ЛВ
Главный тренер
Иван Мигаль
19
Максим Азарко
ВР
26
Koffi Bini
ЦЗ
10
Saidumar Sodiqov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Остались в запасе
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
17
Donald Dongo
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
21
Вадим Киселев
ЛВ
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
26
Koffi Bini
ЦЗ
10
Saidumar Sodiqov
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Главный тренер
Сергей Дорохович
Статистика матча БАТЭ - Сморгонь
8
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
8
3

Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Сморгони», 10-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 мая в 20:55 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Сморгонь»

БАТЭ – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Сморгонь БАТЭ
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