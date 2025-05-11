Составы команд
Неман
Неман
4-1-2-2-1
1
Белов
8
Пантя
27
Шамурзаев
20
Садовничий
19
Кучинский
47
Козлов
15
Евдокимов
24
Якимов
71
Сучков
9
Пушняков
80
Гвет
3-2-4-1
1
Колтыгин
2
Тонкевич
3
Интсоен
77
Богданович
27
Тишко
5
Фирсов
19
7
Левковец
2
Бамба
8
Масловский
10
24
Якимов
46
Легчилин
46
Легчилин
24
Якимов
71
Сучков
17
Зубович
17
Зубович
71
Сучков
Остались в запасе
Неман
Сморгонь
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
21
Alfred Mazurich
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
19
Максим Азарко
ВР
4
Мусса Диалло
ЦЗ
26
Koffi Bini
ЦЗ
23
Артем Станкевич
ПВ
11
Данила Слесарчук
ЦФ
9
Vladislav Chebotar
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
21
Alfred Mazurich
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
4
Мусса Диалло
ЦЗ
26
Koffi Bini
ЦЗ
23
Артем Станкевич
ПВ
11
Данила Слесарчук
ЦФ
9
Vladislav Chebotar
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Сергей Дорохович
Статистика матча Неман - Сморгонь
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Сморгони», 8-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»