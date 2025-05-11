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  • «Неман» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

«Неман» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

11 мая 2025, 16:50
Неман
11.05.2025, воскресенье, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Сморгонь
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
1
Максим Белов
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
27
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
47
Михаил Козлов
ОП
15
Олег Евдокимов
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
71
Антон Сучков
ЛВ
80
Леонард Гвет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Сморгонь
1
Алексей Колтыгин
ВР
2
Владимир Тонкевич
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
5
Алексей Фирсов
ПЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
8
Владимир Масловский
ЦП
19
Alisher Rakhimov
ЦП
7
Андрей Левковец
ЦП
2
Мохамед Бамба
ЦП
10
Saidumar Sodiqov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
21
Alfred Mazurich
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Сморгонь
19
Максим Азарко
ВР
4
Мусса Диалло
ЦЗ
26
Koffi Bini
ЦЗ
23
Артем Станкевич
ПВ
11
Данила Слесарчук
ЦФ
9
Vladislav Chebotar
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Белов
8
Пантя
27
Шамурзаев
20
Садовничий
19
Кучинский
47
Козлов
15
Евдокимов
24
Якимов
71
Сучков
9
Пушняков
80
Гвет
3-2-4-1
1
Колтыгин
2
Тонкевич
3
Интсоен
77
Богданович
27
Тишко
5
Фирсов
19
7
Левковец
2
Бамба
8
Масловский
10
24
Якимов
46
Легчилин
46
Легчилин
24
Якимов
71
Сучков
17
Зубович
17
Зубович
71
Сучков
Остались в запасе
Неман
Сморгонь
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
21
Alfred Mazurich
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
19
Максим Азарко
ВР
4
Мусса Диалло
ЦЗ
26
Koffi Bini
ЦЗ
23
Артем Станкевич
ПВ
11
Данила Слесарчук
ЦФ
9
Vladislav Chebotar
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
21
Alfred Mazurich
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
4
Мусса Диалло
ЦЗ
26
Koffi Bini
ЦЗ
23
Артем Станкевич
ПВ
11
Данила Слесарчук
ЦФ
9
Vladislav Chebotar
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Сергей Дорохович
Статистика матча Неман - Сморгонь
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Сморгони», 8-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман»«Сморгонь»

«Неман» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Сморгонь Неман
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