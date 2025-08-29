30 августа в Сморгони пройдeт матч 20-го тура чемпионата Беларуси, где местная команда примет лидера турнира – «МЛ Витебск». Встреча противоположных по задачам коллективов: хозяева борются за выживание и пытаются закрепиться вне зоны прямого вылета, а гости уверенно держат первое место и выглядят фаворитами на титул. Игра обещает быть напряжeнной, ведь «Сморгонь» набрал неплохую форму, а «МЛ Витебск» демонстрирует стабильность и класс.

«Сморгонь»

Хозяева после трудного старта сезона сумели выправить ситуацию и теперь идут на 15-й позиции с 13 очками. В последних турах команда заметно прибавила: победа над «Динамо Брест» (1:0) и ничьи с «Арсеналом Дзержинск» и «Слуцком» стали доказательством прогресса. «Сморгонь» не проигрывает 4 матча подряд, а в пяти последних встречах забила 7 голов и пропустила всего 2. Особенно выделяется надeжная оборона: в среднем лишь 0.40 пропущенного мяча за игру. Несмотря на низкое место в таблице, команда выглядит боеспособной и может создать проблемы даже лидеру чемпионата.

«МЛ Витебск»

Клуб из Витебска идeт без поражений уже 19 матчей подряд и уверенно возглавляет турнирную таблицу с 49 очками. В активе команды 15 побед в 19 турах и лучшая разница мячей (+27). «МЛ Витебск» стабильно забивает – в среднем 2 гола за матч в последних турах, при этом пропуская крайне редко: лишь 1 гол в 5 играх. В прошлом туре команда спокойно обыграла «Нафтан» (2:0), а до этого разгромила «Арсенал Дзержинск» 4:0. Такая стабильность и класс исполнителей делают гостей безоговорочными фаворитами встречи.

Факты о командах

«Сморгонь»

Не проигрывает в 4 последних матчах.

В последних 5 встречах: 1.40 забитых и 0.40 пропущенных в среднем.

Победа над «Динамо Брест» 1:0 в прошлом туре.

Забивает в 6 из 8 последних матчей.

«МЛ Витебск»

Не проигрывает 19 матчей подряд.

В последних 5 встречах: 2.00 забитых и 0.20 пропущенных в среднем.

Лучшая разница мячей в лиге (+27).

Обладатель 15 побед в 19 турах.

Прогноз на матч «Сморгонь» – «МЛ Витебск»

Фаворит очевиден – «МЛ Витебск» на голову сильнее большинства соперников, в том числе и «Сморгони». Однако хозяева находятся в серии без поражений и сумели наладить оборону, что повышает их шансы на достойное сопротивление. Вероятнее всего, гости вновь добьются победы, но игра не станет разгромной: «Сморгонь» организован в защите и постарается минимизировать угрозы у своих ворот. Оптимальный сценарий – победа «МЛ Витебска» при низкой результативности матча.

Рекомендованные ставки