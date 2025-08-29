Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Сморгонь» – «МЛ Витебск»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 2.10

29 августа 2025 13:49
Сморгонь - МЛ Витебск
30 авг. 2025, суббота 14:30 | Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «МЛ Витебска» и тотал меньше 3.5 голов
Сделать ставку

30 августа в Сморгони пройдeт матч 20-го тура чемпионата Беларуси, где местная команда примет лидера турнира – «МЛ Витебск». Встреча противоположных по задачам коллективов: хозяева борются за выживание и пытаются закрепиться вне зоны прямого вылета, а гости уверенно держат первое место и выглядят фаворитами на титул. Игра обещает быть напряжeнной, ведь «Сморгонь» набрал неплохую форму, а «МЛ Витебск» демонстрирует стабильность и класс.

«Сморгонь»

Хозяева после трудного старта сезона сумели выправить ситуацию и теперь идут на 15-й позиции с 13 очками. В последних турах команда заметно прибавила: победа над «Динамо Брест» (1:0) и ничьи с «Арсеналом Дзержинск» и «Слуцком» стали доказательством прогресса. «Сморгонь» не проигрывает 4 матча подряд, а в пяти последних встречах забила 7 голов и пропустила всего 2. Особенно выделяется надeжная оборона: в среднем лишь 0.40 пропущенного мяча за игру. Несмотря на низкое место в таблице, команда выглядит боеспособной и может создать проблемы даже лидеру чемпионата.

«МЛ Витебск»

Клуб из Витебска идeт без поражений уже 19 матчей подряд и уверенно возглавляет турнирную таблицу с 49 очками. В активе команды 15 побед в 19 турах и лучшая разница мячей (+27). «МЛ Витебск» стабильно забивает – в среднем 2 гола за матч в последних турах, при этом пропуская крайне редко: лишь 1 гол в 5 играх. В прошлом туре команда спокойно обыграла «Нафтан» (2:0), а до этого разгромила «Арсенал Дзержинск» 4:0. Такая стабильность и класс исполнителей делают гостей безоговорочными фаворитами встречи.

Факты о командах

«Сморгонь»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах.
  • В последних 5 встречах: 1.40 забитых и 0.40 пропущенных в среднем.
  • Победа над «Динамо Брест» 1:0 в прошлом туре.
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей.

«МЛ Витебск»

  • Не проигрывает 19 матчей подряд.
  • В последних 5 встречах: 2.00 забитых и 0.20 пропущенных в среднем.
  • Лучшая разница мячей в лиге (+27).
  • Обладатель 15 побед в 19 турах.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
1
Забитых мячей
3
1
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
МЛ Витебск
3 : 1
21.04.2025
Сморгонь

Прогноз на матч «Сморгонь» – «МЛ Витебск»

Фаворит очевиден – «МЛ Витебск» на голову сильнее большинства соперников, в том числе и «Сморгони». Однако хозяева находятся в серии без поражений и сумели наладить оборону, что повышает их шансы на достойное сопротивление. Вероятнее всего, гости вновь добьются победы, но игра не станет разгромной: «Сморгонь» организован в защите и постарается минимизировать угрозы у своих ворот. Оптимальный сценарий – победа «МЛ Витебска» при низкой результативности матча.

Рекомендованные ставки

  • Победа «МЛ Витебска» и тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 2.10
  • Тотал голов «Сморгони» меньше 1 – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «МЛ Витебска» больше 1.5 – коэффициент 1.90

2.10
Победа «МЛ Витебска» и тотал меньше 3.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Беларусь. Высшая лига МЛ Витебск Сморгонь
Другие прогнозы
29.08.2025
16:30
1.80
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Нафтан - Ислочь
Победа «Ислочи»
29.08.2025
18:00
2.90
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Родина - Торпедо
Ничья
29.08.2025
18:00
2.05
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Кудровка - Карпаты
Обе забьют
29.08.2025
18:50
11.00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Хиляль - Аль-Рияд
Победа «Аль-Хиляля» со счетом 3:1
29.08.2025
19:30
3.10
Италия. Серия А, 2 тур
Кремонезе - Сассуоло
Ничья
29.08.2025
20:30
1.65
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Витебск - Молодечно
Победа «Витебска»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 