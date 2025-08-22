23 августа на стадионе «Юность» «Сморгонь» примет «Динамо-Брест» в рамках 19-го тура Высшей лиги. Хозяева борются за выживание, а гости находятся в числе лидеров чемпионата и продолжают борьбу за медали. Матч обещает быть напряжeнным: хозяева прибавили в результатах, но «Динамо» сохраняет более высокий класс и стабильность.

«Сморгонь»

Команда идeт на 15-й позиции, имея всего 10 очков после 17 туров, но в последние недели сумела показать прогресс. Серия из трeх матчей без поражений позволила немного улучшить настроение. В последней игре «Сморгонь» сыграла вничью с «Арсеналом Дзержинском» (1:1), а до этого обыграла «Гомель» 3:1 и прошла «Юни Минск» в Кубке. В последних пяти встречах команда забила 8 голов и пропустила всего 4, что подтверждает постепенный рост в атаке и более организованную оборону. Лидером в нападении остаeтся Секу Думбия, который забил 3 мяча в 14 играх. Средняя результативность составляет 1,6 гола за матч, при этом пропускает клуб в среднем менее одного.

«Динамо-Брест»

Гости находятся в верхней части таблицы и занимают 4-е место с 32 очками после 18 туров. Команда не проигрывает четыре матча подряд и стабильно набирает очки. В предыдущем туре «Динамо» сыграло вничью с «Витебском» (1:1), а до этого обыграло «Нафтан» 2:0. За последние пять игр команда забила 7 мячей и пропустила 6, что указывает на некоторую нестабильность в обороне, но при этом на постоянную результативность в атаке. Лидером остаeтся Егор Корцов, у которого уже 10 голов в 21 матче. «Динамо» стабильно забивает на протяжении четырeх туров подряд, и в среднем его показатель составляет 1,4 гола за встречу.

Факты о командах

«Сморгонь»

Три матча без поражений подряд в Высшей лиге

8 забитых и 4 пропущенных мяча за 5 последних игр

Секу Думбия – лучший бомбардир (3 гола)

Пропускает в среднем 0,8 гола за игру

«Динамо-Брест»

4 матча без поражений подряд

7 забитых и 6 пропущенных мячей за последние 5 игр

Егор Корцов – лучший бомбардир (10 голов)

Забивает в 4 матчах подряд

Прогноз на матч «Сморгонь» – «Динамо-Брест»

Обе команды находятся в неплохой форме: «Сморгонь» стала увереннее в атаке и на своeм поле старается действовать смело, но разница в классе и глубине состава заметна. «Динамо-Брест» более сбалансирован и стабильно забивает, что делает гостей фаворитом матча. Хозяева, вероятно, смогут создать моменты и забить, но итоговый результат будет зависеть от надeжности обороны. С высокой вероятностью гости увезут очки и продолжат серию без поражений.

Рекомендованные ставки