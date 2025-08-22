Введите ваш ник на сайте
«Сморгонь» – «Динамо-Брест»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.85

22 августа 2025 9:21
Сморгонь - Динамо-Брест
23 авг. 2025, суббота 15:00 | Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Динамо-Брест»
Сделать ставку

23 августа на стадионе «Юность» «Сморгонь» примет «Динамо-Брест» в рамках 19-го тура Высшей лиги. Хозяева борются за выживание, а гости находятся в числе лидеров чемпионата и продолжают борьбу за медали. Матч обещает быть напряжeнным: хозяева прибавили в результатах, но «Динамо» сохраняет более высокий класс и стабильность.

«Сморгонь»

Команда идeт на 15-й позиции, имея всего 10 очков после 17 туров, но в последние недели сумела показать прогресс. Серия из трeх матчей без поражений позволила немного улучшить настроение. В последней игре «Сморгонь» сыграла вничью с «Арсеналом Дзержинском» (1:1), а до этого обыграла «Гомель» 3:1 и прошла «Юни Минск» в Кубке. В последних пяти встречах команда забила 8 голов и пропустила всего 4, что подтверждает постепенный рост в атаке и более организованную оборону. Лидером в нападении остаeтся Секу Думбия, который забил 3 мяча в 14 играх. Средняя результативность составляет 1,6 гола за матч, при этом пропускает клуб в среднем менее одного.

«Динамо-Брест»

Гости находятся в верхней части таблицы и занимают 4-е место с 32 очками после 18 туров. Команда не проигрывает четыре матча подряд и стабильно набирает очки. В предыдущем туре «Динамо» сыграло вничью с «Витебском» (1:1), а до этого обыграло «Нафтан» 2:0. За последние пять игр команда забила 7 мячей и пропустила 6, что указывает на некоторую нестабильность в обороне, но при этом на постоянную результативность в атаке. Лидером остаeтся Егор Корцов, у которого уже 10 голов в 21 матче. «Динамо» стабильно забивает на протяжении четырeх туров подряд, и в среднем его показатель составляет 1,4 гола за встречу.

Факты о командах

«Сморгонь»

  • Три матча без поражений подряд в Высшей лиге
  • 8 забитых и 4 пропущенных мяча за 5 последних игр
  • Секу Думбия – лучший бомбардир (3 гола)
  • Пропускает в среднем 0,8 гола за игру

«Динамо-Брест»

  • 4 матча без поражений подряд
  • 7 забитых и 6 пропущенных мячей за последние 5 игр
  • Егор Корцов – лучший бомбардир (10 голов)
  • Забивает в 4 матчах подряд

Личные встречи
11% (1)
33% (3)
56% (5)
9
Забитых мячей
16
1
В среднем за матч
1.78
3:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Динамо-Брест
2 : 0
13.04.2025
Сморгонь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Сморгонь
0 : 2
10.08.2024
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Динамо-Брест
4 : 1
29.03.2024
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Сморгонь
3 : 1
26.11.2023
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Динамо-Брест
2 : 1
02.07.2023
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Сморгонь
1 : 1
07.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
Динамо-Брест
2 : 2
18.06.2021
Сморгонь
Чемпионат Белоруссии, 14 тур
Динамо-Брест
1 : 1
01.08.2009
Сморгонь
Чемпионат Белоруссии, 1 тур
Сморгонь
0 : 1
04.04.2009
Динамо-Брест
Показать все

Прогноз на матч «Сморгонь» – «Динамо-Брест»

Обе команды находятся в неплохой форме: «Сморгонь» стала увереннее в атаке и на своeм поле старается действовать смело, но разница в классе и глубине состава заметна. «Динамо-Брест» более сбалансирован и стабильно забивает, что делает гостей фаворитом матча. Хозяева, вероятно, смогут создать моменты и забить, но итоговый результат будет зависеть от надeжности обороны. С высокой вероятностью гости увезут очки и продолжат серию без поражений.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Динамо-Брест» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – коэффициент 2.10

1.85
Победа «Динамо-Брест»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Беларусь. Высшая лига Динамо-Брест Сморгонь
