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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Сморгонь - Динамо-Брест
Сморгонь - Динамо-Брест: обзор матча 10 августа 2024
Сморгонь
10.08.2024, суббота, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Динамо-Брест
18'
И. Черняк
83'
Д. Ковалевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сморгонь - Динамо-Брест
Замена
А. Кузьмич
️️️️
М. Гаевой
88'
Замена
А. Копытич
️️️️
К. Леонович
88'
83'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ковалевич
81'
Замена
Э. Олехнович
️️️️
И. Черняк
81'
Замена
Я. Орешкевич
️️️️
S. Essono
78'
Желтая карточка
Д. Тве
Замена
П. Горбач
️️️️
М. Бамба
69'
69'
Замена
Д. Ковалевич
️️️️
М. Гордейчук
69'
Замена
Д. Тве
️️️️
А. Свирепа
65'
Желтая карточка
И. Колпачук
62'
Замена
А. Вакулич
️️️️
М. Касараб
50'
Желтая карточка
А. Свирепа
Замена
М. Аскаров
️️️️
А. Азиз Туре
35'
18'
ГОЛ! 0:1!
И. Черняк
Пас отдал
Г. Барковский
Желтая карточка
А. Азиз Туре
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
30
Виталий Лихтин
ОП
66
Ямусса Камара
ОП
7
Андрей Левковец
ЦП
27
Максим Гаевой
ЦП
2
Мохамед Бамба
ЦП
9
Кирилл Леонович
ПВ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
87
S. Essono
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ОП
4
Адевале Оладойе
ОП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Сморгонь
19
Максим Азарко
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
22
Артем Глотько
ЦЗ
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
15
Артур Кузьмич
АП
17
Альберт Копытич
ПВ
23
Артем Станкевич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
Динамо-Брест
91
Дмитрий Дударь
ВР
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
15
Сергей Кисляк
ОП
2
Давид Тве
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
21
Денис Ковалевич
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
4-2-3-1
1
Новичков
25
Туре
44
Луцевич
50
Шалашников
27
Тишко
30
Лихтин
66
Камара
7
Левковец
27
Гаевой
2
Бамба
9
Леонович
3-4-1-2
16
Козакевич
15
Касараб
59
Колпачук
33
Рахманов
87
7
Свирепа
4
Оладойе
23
Лях
62
Гордейчук
11
Барковский
22
Черняк
25
Туре
72
Аскаров
72
Аскаров
25
Туре
27
Гаевой
15
Кузьмич
15
Кузьмич
27
Гаевой
9
Леонович
17
Копытич
17
Копытич
9
Леонович
2
Бамба
23
Горбач
23
Горбач
2
Бамба
7
Свирепа
2
Тве
2
Тве
7
Свирепа
22
Черняк
23
Олехнович
23
Олехнович
22
Черняк
62
Гордейчук
21
Ковалевич
21
Ковалевич
62
Гордейчук
15
Касараб
24
Вакулич
24
Вакулич
15
Касараб
87
15
Орешкевич
15
Орешкевич
87
Остались в запасе
Сморгонь
Динамо-Брест
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
19
Максим Азарко
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
22
Артем Глотько
ЦЗ
23
Артем Станкевич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
91
Дмитрий Дударь
ВР
6
Егор Храленков
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
42
Никита Бурак
ЛВ
Главный тренер
Александр Бразевич
Остались в запасе
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
19
Максим Азарко
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
22
Артем Глотько
ЦЗ
23
Артем Станкевич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
6
Егор Храленков
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
42
Никита Бурак
ЛВ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Главный тренер
Александр Бразевич
Статистика матча Сморгонь - Динамо-Брест
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
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