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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Сморгонь - Динамо-Брест
Сморгонь - Динамо-Брест: обзор матча 26 ноября 2023
Сморгонь
26.11.2023, воскресенье, 14:45
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
3 : 1
Завершен
Динамо-Брест
51'
М. Дуксо
64'
Г. Рассадкин
86'
Г. Рассадкин
35'
М. Гордейчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сморгонь - Динамо-Брест
90'
+1
Желтая карточка
С. Кисляк
Замена
М. Гаевой
️️️️
М. Дуксо
89'
ГОЛ! 3:1!
Г. Рассадкин
86'
82'
Замена
Н. Бурак
️️️️
Э. Олехнович
76'
Замена
Д. Муссинга
️️️️
Д. Ковалевич
Замена
С. Усеня
️️️️
В. Яцкевич
76'
66'
Замена
А. Литвяков
️️️️
Д. Бага
Желтая карточка
Г. Рассадкин
64'
ГОЛ! 2:1!
Г. Рассадкин
64'
63'
Желтая карточка
Д. Ковалевич
Желтая карточка
Л. Алиу
62'
ГОЛ! 1:1!
М. Дуксо
Пас отдал
Г. Рассадкин
51'
35'
ГОЛ! 0:1!
М. Гордейчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
12
Павел Охремчук
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
14
Владислав Шубович
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
66
Ямусса Камара
ОП
15
Владислав Яцкевич
ЦП
20
Лукуман Алиу
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Игорь Трухов
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
21
Денис Ковалевич
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
Главный тренер
Александр Юревич
Сморгонь
16
Антон Велесюк
ВР
4
Илья Жуков
ЦЗ
14
Илья Коваль
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
27
Максим Гаевой
ЦП
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
5
Павел Селезнев
ЦП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
Динамо-Брест
22
Никита Седнёв
ВР
37
Ilya Yurkevich
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
55
Артем Литвяков
ЦЗ
42
Никита Бурак
ЦП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
98
Alexander Fisyuk
ЦП
88
Никита Люкевич
ПВ
2-1-2-2-3
12
Охремчук
3
Интсоен
14
Шубович
66
Камара
15
Яцкевич
20
Алиу
27
Есин
17
Дуксо
23
Горбач
88
Рассадкин
20
Кабачевский
4-1-4-1
16
Козакевич
99
Юдчиц
72
Позняк
77
Богданович
59
Колпачук
15
Кисляк
62
Гордейчук
21
Ковалевич
25
Бага
23
Олехнович
31
Лопаго
15
Яцкевич
27
Усеня
27
Усеня
15
Яцкевич
17
Дуксо
27
Гаевой
27
Гаевой
17
Дуксо
21
Ковалевич
2
Муссинга
2
Муссинга
21
Ковалевич
25
Бага
55
Литвяков
55
Литвяков
25
Бага
23
Олехнович
42
Бурак
42
Бурак
23
Олехнович
Остались в запасе
Сморгонь
Динамо-Брест
16
Антон Велесюк
ВР
4
Илья Жуков
ЦЗ
14
Илья Коваль
ЦЗ
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
5
Павел Селезнев
ЦП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
Главный тренер
Игорь Трухов
22
Никита Седнёв
ВР
37
Ilya Yurkevich
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
98
Alexander Fisyuk
ЦП
88
Никита Люкевич
ПВ
Главный тренер
Александр Юревич
Остались в запасе
16
Антон Велесюк
ВР
4
Илья Жуков
ЦЗ
14
Илья Коваль
ЦЗ
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
5
Павел Селезнев
ЦП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
Остались в запасе
22
Никита Седнёв
ВР
37
Ilya Yurkevich
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
98
Alexander Fisyuk
ЦП
88
Никита Люкевич
ПВ
Главный тренер
Игорь Трухов
Главный тренер
Александр Юревич
Статистика матча Сморгонь - Динамо-Брест
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
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