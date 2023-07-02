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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Сморгонь
Динамо-Брест - Сморгонь: обзор матча 02 июля 2023
Динамо-Брест
02.07.2023, воскресенье, 20:30
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Сморгонь
39'
С. Кисляк
30'
А. Литвяков (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-Брест - Сморгонь
88'
Желтая карточка
М. Дуксо
Замена
А. Макась
️️️️
С. Кисляк
64'
ГОЛ! 1:1!
С. Кисляк
Пас отдал
С. Куадио
39'
30'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Литвяков
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
44
Артем Япрынцев
ЦЗ
55
Артем Литвяков
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
15
Сергей Кисляк
ОП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
21
Денис Ковалевич
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
Главный тренер
Александр Юревич
Сморгонь
12
Павел Охремчук
ВР
4
Илья Жуков
ЦЗ
14
Илья Коваль
ЦЗ
14
Владислав Шубович
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
66
Ямусса Камара
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
17
Матвей Дуксо
АП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Трухов
Динамо-Брест
35
Глеб Третяк
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
5
Алексей Фирсов
ПЗ
8
Арсений Концедайлов
АП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
15
Александр Макась
ЦФ
11
Седрик Куадио
ЦФ
Сморгонь
16
Антон Велесюк
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
27
Максим Гаевой
ЦП
17
Альберт Копытич
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
10
Идрис Нурадин
ЦФ
3-1-3-1
16
Козакевич
44
Япрынцев
55
Литвяков
59
Колпачук
15
Кисляк
23
Олехнович
21
Ковалевич
62
Гордейчук
63
Сидоренко
3-2-3-1
12
Охремчук
4
Жуков
14
Коваль
14
Шубович
66
Камара
30
Лихтин
78
Ковалевич
17
Дуксо
27
Есин
88
Рассадкин
15
Кисляк
15
Макась
15
Макась
15
Кисляк
Остались в запасе
Динамо-Брест
Сморгонь
35
Глеб Третяк
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
5
Алексей Фирсов
ПЗ
8
Арсений Концедайлов
АП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
11
Седрик Куадио
ЦФ
Главный тренер
Александр Юревич
16
Антон Велесюк
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
27
Максим Гаевой
ЦП
17
Альберт Копытич
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
10
Идрис Нурадин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Трухов
Остались в запасе
35
Глеб Третяк
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
5
Алексей Фирсов
ПЗ
8
Арсений Концедайлов
АП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
11
Седрик Куадио
ЦФ
Остались в запасе
16
Антон Велесюк
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
27
Максим Гаевой
ЦП
17
Альберт Копытич
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
10
Идрис Нурадин
ЦФ
Главный тренер
Александр Юревич
Главный тренер
Игорь Трухов
Статистика матча Динамо-Брест - Сморгонь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
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