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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Сморгонь - Динамо-Брест
Сморгонь - Динамо-Брест: обзор матча 07 ноября 2021
Сморгонь
07.11.2021, воскресенье, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Динамо-Брест
48'
E. Savostyanov
15'
С. Беленький
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сморгонь - Динамо-Брест
Желтая карточка
В. Яцкевич
88'
Замена
A. Shtygel
️️️️
S. Bondarenko
80'
78'
Замена
А. Шестюк
️️️️
Э. Олехнович
72'
Замена
M. Sanusi
️️️️
В. Потороча
ГОЛ! 1:1!
E. Savostyanov
Пас отдал
Р. Пасевич
48'
15'
ГОЛ! 0:1!
С. Беленький
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
15
Владислав Яцкевич
ЦП
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
97
Роман Пасевич
ЦФ
30
Павел Щербаченя
ЦФ
41
A. Frantsev
ЦФ
3
Кристиан Интсоен
ЦФ
87
Ben Aziz Dao
ЦФ
66
Ямусса Камара
ЦФ
9
Кирилл Леонович
ЦФ
0
E. Savostyanov
ЦФ
0
S. Bondarenko
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Динамо-Брест
25
Роман Степанов
ВР
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
45
Илья Москаленчик
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
19
Станислав Беленький
ЦФ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦФ
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
0
S. Shapoval
ЦФ
96
Валерий Потороча
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Сморгонь
1
Даниил Шапко
ВР
77
Максим Августинович
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ЦП
10
Идрис Нурадин
ЦФ
0
V. Kaborda
ЦФ
0
Z. Zadi
ЦФ
0
A. Shtygel
ЦФ
0
L. Kovel
ЦФ
Динамо-Брест
18
Владимир Щербо
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
8
Александр Ануфриев
ЦП
15
Franck Nunke
ЦП
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
1
Артем Денисенко
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
89
Maksim Lotysh
ЦФ
27
Mukhtar Sanusi
ЦФ
2-5
15
Яцкевич
6
Сибилев
66
Камара
0
0
9
Леонович
87
2-3-5
25
Степанов
32
Ясюкевич
21
Слабашевич
45
Москаленчик
26
Тихоновский
23
Олехнович
19
Беленький
96
Потороча
0
99
Юдчиц
55
Аффи
0
0
0
0
23
Олехнович
9
Шестюк
9
Шестюк
23
Олехнович
96
Потороча
27
27
96
Потороча
Остались в запасе
Сморгонь
Динамо-Брест
1
Даниил Шапко
ВР
77
Максим Августинович
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ЦП
10
Идрис Нурадин
ЦФ
0
V. Kaborda
ЦФ
0
Z. Zadi
ЦФ
0
L. Kovel
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
18
Владимир Щербо
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
8
Александр Ануфриев
ЦП
15
Franck Nunke
ЦП
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
1
Артем Денисенко
ЦФ
89
Maksim Lotysh
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Остались в запасе
1
Даниил Шапко
ВР
77
Максим Августинович
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ЦП
10
Идрис Нурадин
ЦФ
0
V. Kaborda
ЦФ
0
Z. Zadi
ЦФ
0
L. Kovel
ЦФ
Остались в запасе
18
Владимир Щербо
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
8
Александр Ануфриев
ЦП
15
Franck Nunke
ЦП
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
1
Артем Денисенко
ЦФ
89
Maksim Lotysh
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Главный тренер
Владимир Журавель
Статистика матча Сморгонь - Динамо-Брест
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
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