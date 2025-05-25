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Прогноз на точный счёт матча «БАТЭ» – «Сморгонь»: Высшая лига, 26 мая 2025

25 мая 2025 10:56
БАТЭ - Сморгонь
26 мая 2025, понедельник 20:55 | Беларусь. Высшая лига, 10 тур
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6.00
Точный счёт 2:0 в пользу БАТЭ
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26 мая на Борисов-Арене состоится матч 10 тура Высшей лиги Беларуси между БАТЭ и Сморгонью. Хозяева подходят к игре на спаде, но с заметным потенциалом в атаке, тогда как гости продолжают бороться за выживание, имея худшую оборону в лиге. Учитывая форму команд и статистику последних матчей, можно ожидать, что БАТЭ будет контролировать ход встречи и сыграет первым номером.

«БАТЭ»

Команда переживает непростой сезон, занимая лишь 10 место с 13 очками. При этом БАТЭ регулярно забивает: 7 голов за 5 туров, включая мячи в каждом из этих матчей. В среднем – 1.40 гола за игру. Лидер нападения – Данила Жульпа (2 гола в 10 матчах), но команда действует результативно за счeт нескольких исполнителей.Главная проблема – нестабильность в обороне: 8 пропущенных мячей за 5 туров (в среднем 1.60). Особенно слабая игра была показана в поражении от «Динамо Брест» (2:4). Тем не менее дома БАТЭ действует надeжнее и, как правило, контролирует ход встречи.

«Сморгонь»

Сморгонь занимает предпоследнюю строчку с 4 очками. Команда проиграла 4 последних матча, забив лишь один мяч за этот отрезок. Всего 3 гола за 5 игр – в среднем 0.60. Основная проблема – слабая игра в атаке и полная зависимость от редких стандартов.В обороне всe также нестабильно: 9 пропущенных мячей за 5 туров, в среднем 1.80. Сморгонь уступает в классе и физической готовности. Команда пропускает в 7 из 9 матчей сезона и с трудом справляется с быстрыми флангами соперников.

Факты о командах:

«БАТЭ»

  • Забивает в 5 матчах подряд
  • В среднем 1.40 гола за матч
  • Пропускает в среднем 1.60 за игру

«Сморгонь»

  • Забивает в среднем 0.60 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.80 за матч
  • Проиграла 4 матча подряд
  • Пропускает в 7 из 9 матчей сезона

Личные встречи
75% (6)
25% (2)
0% (0)
17
Забитых мячей
6
2.13
В среднем за матч
0.75
7:4
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  7:4
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
7 : 4
28.11.2024
Сморгонь
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Сморгонь
0 : 0
06.07.2024
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Сморгонь
1 : 2
17.09.2023
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
БАТЭ
2 : 0
29.04.2023
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Сморгонь
1 : 3
12.09.2021
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
1 : 0
01.05.2021
Сморгонь
Чемпионат Белоруссии, 16 тур
Сморгонь
0 : 0
28.10.2009
БАТЭ
Чемпионат Белоруссии, 3 тур
БАТЭ
2 : 0
18.04.2009
Сморгонь
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Прогноз на матч «БАТЭ» – «Сморгонь»

Сморгонь продолжает демонстрировать слабую игру как в обороне, так и в атаке, тогда как БАТЭ даже в проигрышных матчах способен создавать и реализовывать моменты. На фоне домашних трибун и мотивации вернуться в верхнюю часть таблицы хозяева выглядят фаворитом. Ожидается победа БАТЭ с преимуществом в 2 мяча.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу БАТЭ.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу БАТЭ – коэффициент 6.00
  • Победа БАТЭ с форой (-1.5) – коэффициент 2.15
  • Индивидуальный тотал БАТЭ больше 1.5 – коэффициент 1.75

6.00
Точный счёт 2:0 в пользу БАТЭ
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Автор: Рассказов Михаил
Беларусь. Высшая лига Сморгонь БАТЭ
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