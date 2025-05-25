26 мая на Борисов-Арене состоится матч 10 тура Высшей лиги Беларуси между БАТЭ и Сморгонью. Хозяева подходят к игре на спаде, но с заметным потенциалом в атаке, тогда как гости продолжают бороться за выживание, имея худшую оборону в лиге. Учитывая форму команд и статистику последних матчей, можно ожидать, что БАТЭ будет контролировать ход встречи и сыграет первым номером.

«БАТЭ»

Команда переживает непростой сезон, занимая лишь 10 место с 13 очками. При этом БАТЭ регулярно забивает: 7 голов за 5 туров, включая мячи в каждом из этих матчей. В среднем – 1.40 гола за игру. Лидер нападения – Данила Жульпа (2 гола в 10 матчах), но команда действует результативно за счeт нескольких исполнителей.Главная проблема – нестабильность в обороне: 8 пропущенных мячей за 5 туров (в среднем 1.60). Особенно слабая игра была показана в поражении от «Динамо Брест» (2:4). Тем не менее дома БАТЭ действует надeжнее и, как правило, контролирует ход встречи.

«Сморгонь»

Сморгонь занимает предпоследнюю строчку с 4 очками. Команда проиграла 4 последних матча, забив лишь один мяч за этот отрезок. Всего 3 гола за 5 игр – в среднем 0.60. Основная проблема – слабая игра в атаке и полная зависимость от редких стандартов.В обороне всe также нестабильно: 9 пропущенных мячей за 5 туров, в среднем 1.80. Сморгонь уступает в классе и физической готовности. Команда пропускает в 7 из 9 матчей сезона и с трудом справляется с быстрыми флангами соперников.

Факты о командах:

«БАТЭ»

Забивает в 5 матчах подряд

В среднем 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем 1.60 за игру

«Сморгонь»

Забивает в среднем 0.60 гола за игру

Пропускает в среднем 1.80 за матч

Проиграла 4 матча подряд

Пропускает в 7 из 9 матчей сезона

Личные встречи 75% (6) 25% (2) 0% (0) 17 Забитых мячей 6 2.13 В среднем за матч 0.75 7:4 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 7:4 Беларусь. Высшая лига, 30 тур БАТЭ 7 : 4 Сморгонь Беларусь. Высшая лига, 15 тур Сморгонь 0 : 0 БАТЭ Белоруссия. Высшая лига, 21 тур Сморгонь 1 : 2 БАТЭ Белоруссия. Высшая лига, 6 тур БАТЭ 2 : 0 Сморгонь Белоруссия. Высшая лига, 22 тур Сморгонь 1 : 3 БАТЭ Белоруссия. Высшая лига, 7 тур БАТЭ 1 : 0 Сморгонь Чемпионат Белоруссии, 16 тур Сморгонь 0 : 0 БАТЭ Чемпионат Белоруссии, 3 тур БАТЭ 2 : 0 Сморгонь

Прогноз на матч «БАТЭ» – «Сморгонь»

Сморгонь продолжает демонстрировать слабую игру как в обороне, так и в атаке, тогда как БАТЭ даже в проигрышных матчах способен создавать и реализовывать моменты. На фоне домашних трибун и мотивации вернуться в верхнюю часть таблицы хозяева выглядят фаворитом. Ожидается победа БАТЭ с преимуществом в 2 мяча.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу БАТЭ.

Рекомендованные ставки: