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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Сморгонь
БАТЭ - Сморгонь: обзор матча 28 ноября 2024
БАТЭ
28.11.2024, четверг, 18:15
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
7 : 4
Завершен
Сморгонь
16'
А. Мартынов
35'
Т. Джикия
49'
Д. Жульпа
54'
З. Гицелев
63'
В. Русенчик
83'
О. Омиртаев
90+2'
Ш. Жимо
8'
Я. Камара
58'
А. Копытич
73'
Т. Луцевич
90'
Т. Луцевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол БАТЭ - Сморгонь
ГОЛ! 7:4!
Ш. Жимо
90'
+2
90'
ГОЛ! 6:4!
Т. Луцевич
Пас отдал
М. Аскаров
87'
Желтая карточка
А. Азиз Туре
Замена
В. Киселев
️️️️
З. Гицелев
86'
ГОЛ! 6:3!
О. Омиртаев
Пас отдал
Д. Жульпа
83'
73'
ГОЛ! 5:3!
Т. Луцевич
Пас отдал
А. Азиз Туре
73'
Замена
М. Аскаров
️️️️
М. Гаевой
Замена
К. Черноок
️️️️
А. Ануфриев
71'
Замена
И. Алексиевич
️️️️
В. Сотников
71'
65'
Желтая карточка
А. Левковец
ГОЛ! 5:2!
В. Русенчик
Пас отдал
А. Мартынов
63'
Замена
М. Свидинский
️️️️
П. Пашевич
59'
Замена
О. Омиртаев
️️️️
Т. Джикия
59'
58'
ГОЛ! 4:2!
А. Копытич
Пас отдал
А. Азиз Туре
ГОЛ! 4:1!
З. Гицелев
Пас отдал
Т. Джикия
54'
ГОЛ! 3:1!
Д. Жульпа
49'
46'
Замена
А. Копытич
️️️️
М. Бамба
46'
Замена
П. Селезнев
️️️️
А. Тишко
46'
Замена
П. Горбач
️️️️
К. Леонович
ГОЛ! 2:1!
Т. Джикия
Пас отдал
Ш. Жимо
35'
ГОЛ! 1:1!
А. Мартынов
16'
8'
ГОЛ! 0:1!
Я. Камара
Пас отдал
А. Азиз Туре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
8
Владислав Русенчик
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
88
Захар Гицелев
ПВ
89
Темур Джикия
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
30
Виталий Лихтин
ОП
66
Ямусса Камара
ОП
2
Мохамед Бамба
ЦП
27
Максим Гаевой
ЦП
7
Андрей Левковец
ЦП
9
Кирилл Леонович
ПВ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
БАТЭ
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
9
Николай Мирский
ЛВ
21
Вадим Киселев
ЛВ
13
Илья Алексиевич
ОП
5
Заи Сидибе
ОП
17
Кирилл Черноок
АП
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Сморгонь
19
Максим Азарко
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
22
Артем Глотько
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ОП
17
Альберт Копытич
ПВ
23
Артем Станкевич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
4-3-2-1
35
Скопец
14
Жимо
55
Аффи
5
Мартынов
14
Пашевич
33
Сотников
8
Русенчик
68
Жульпа
8
Ануфриев
88
Гицелев
89
Джикия
4-2-3-1
1
Новичков
27
Тишко
44
Луцевич
3
Интсоен
25
Туре
30
Лихтин
66
Камара
2
Бамба
27
Гаевой
7
Левковец
9
Леонович
14
Пашевич
98
Свидинский
98
Свидинский
14
Пашевич
33
Сотников
13
Алексиевич
13
Алексиевич
33
Сотников
8
Ануфриев
17
Черноок
17
Черноок
8
Ануфриев
88
Гицелев
21
Киселев
21
Киселев
88
Гицелев
89
Джикия
19
Омиртаев
19
Омиртаев
89
Джикия
27
Гаевой
72
Аскаров
72
Аскаров
27
Гаевой
27
Тишко
5
Селезнев
5
Селезнев
27
Тишко
2
Бамба
17
Копытич
17
Копытич
2
Бамба
9
Леонович
23
Горбач
23
Горбач
9
Леонович
Остались в запасе
БАТЭ
Сморгонь
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
9
Николай Мирский
ЛВ
Главный тренер
Иван Мигаль
19
Максим Азарко
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
23
Артем Станкевич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
9
Николай Мирский
ЛВ
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
23
Артем Станкевич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Статистика матча БАТЭ - Сморгонь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
БАТЭ
- : -
06.03.2027
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
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