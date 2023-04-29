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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Сморгонь
БАТЭ - Сморгонь: обзор матча 29 апреля 2023
БАТЭ
29.04.2023, суббота, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Сморгонь
4'
В. Бочеров
41'
С. Бане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол БАТЭ - Сморгонь
86'
Желтая карточка
Г. Рассадкин
Желтая карточка
В. Громыко
85'
83'
Желтая карточка
В. Есин
76'
Замена
П. Горбач
️️️️
М. Дуксо
Замена
С. Исламович
️️️️
С. Волков
72'
69'
Замена
В. Есин
️️️️
С. Усеня
Замена
Д. Антилевский
️️️️
И. Василевич
63'
Желтая карточка
В. Бочеров
45'
+2
ГОЛ! 2:0!
С. Бане
Пас отдал
И. Василевич
41'
16'
Желтая карточка
А. Дылевский
ГОЛ! 1:0!
В. Бочеров
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
24
Сиди Бане
ЦЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
5
Сергей Волков
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Сморгонь
12
Павел Охремчук
ВР
4
Илья Жуков
ЦЗ
14
Илья Коваль
ЦЗ
44
Артем Дылевский
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
66
Ямусса Камара
ОП
17
Матвей Дуксо
АП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Трухов
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
22
Сеад Исламович
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
89
Александр Французов
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Сморгонь
77
Максим Августинович
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
27
Максим Гаевой
ЦП
17
Альберт Копытич
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
10
Идрис Нурадин
ЦФ
3-1-1-2-3
47
Кудравец
44
Малькевич
24
Бане
20
Волков
15
Бочеров
5
Волков
55
Громыко
15
Орешкевич
25
Василевич
80
Концевой
10
Лаптев
4-1-2-1
12
Охремчук
27
Усеня
14
Коваль
44
Дылевский
4
Жуков
66
Камара
78
Ковалевич
17
Дуксо
88
Рассадкин
5
Волков
22
Исламович
22
Исламович
5
Волков
25
Василевич
90
Антилевский
90
Антилевский
25
Василевич
27
Усеня
27
Есин
27
Есин
27
Усеня
17
Дуксо
23
Горбач
23
Горбач
17
Дуксо
Остались в запасе
БАТЭ
Сморгонь
51
Вячеслав Дергачев
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
89
Александр Французов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
77
Максим Августинович
ЦЗ
27
Максим Гаевой
ЦП
17
Альберт Копытич
ПВ
10
Идрис Нурадин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Трухов
Остались в запасе
51
Вячеслав Дергачев
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
89
Александр Французов
ЦФ
Остались в запасе
77
Максим Августинович
ЦЗ
27
Максим Гаевой
ЦП
17
Альберт Копытич
ПВ
10
Идрис Нурадин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Главный тренер
Игорь Трухов
Статистика матча БАТЭ - Сморгонь
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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