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    Кирилл Альшевский

    Тренер
    Имя Кирилл
    Фамилия Альшевский
    Команда БАТЭ
    Гражданство Белоруссия
    Дата рождения 27 января 1982
    Статистика по турнирам
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