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  • Тренер БАТЭ Альшевский: «Если есть угроза, надо реагировать. Но мы люди подневольные, не можем отказаться выходить на поле»

Тренер БАТЭ Альшевский: «Если есть угроза, надо реагировать. Но мы люди подневольные, не можем отказаться выходить на поле»

5 апреля 2020, 08:20

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский после матча третьего тура Высшей лиги против «Руха» (1:0) выразил мнение, что власти должны проявить реакцию на угрозу коронавируса. В Европе только в Белоруссии сейчас играют профессионально в футбол.

– 300 человек на матче дома. Для кого играть? Может, стоит приостановить чемпионат?

– Мы играли и для каждого из тех, кто наблюдал за матчем со стороны. Ничего нет дороже человеческого здоровья и жизни. Если есть угроза, надо реагировать. Но мы люди в некотором роде подневольные и не можем просто отказаться выходить на поле.

Самый большой груз ответственности несут медики, им большой респект. Не всегда это приводит к благополучным исходам. Нам остается только играть и приносить положительные эмоции.

  • Фанаты «Немана» призвали бойкотировать чемпионат.
  • Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ранее назвал белорусский чемпионат порнографией.
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что спорт – лучшее антивирусное средство.

Источник: «Прессбол»
Белоруссия. Высшая лига БАТЭ Альшевский Кирилл
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