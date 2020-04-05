Тренер БАТЭ Альшевский: «Если есть угроза, надо реагировать. Но мы люди подневольные, не можем отказаться выходить на поле»

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский после матча третьего тура Высшей лиги против «Руха» (1:0) выразил мнение, что власти должны проявить реакцию на угрозу коронавируса. В Европе только в Белоруссии сейчас играют профессионально в футбол.

– 300 человек на матче дома. Для кого играть? Может, стоит приостановить чемпионат?

– Мы играли и для каждого из тех, кто наблюдал за матчем со стороны. Ничего нет дороже человеческого здоровья и жизни. Если есть угроза, надо реагировать. Но мы люди в некотором роде подневольные и не можем просто отказаться выходить на поле.

Самый большой груз ответственности несут медики, им большой респект. Не всегда это приводит к благополучным исходам. Нам остается только играть и приносить положительные эмоции.