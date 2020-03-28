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  • Лукашенко: «Спорт – лучшее антивирусное лекарство. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях»

Лукашенко: «Спорт – лучшее антивирусное лекарство. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях»

28 марта 2020, 18:15
14

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после хоккейного матча со своим участием ответил на вопросы о коронавирусе. Несмотря на пандемию, в стране не остановлены спортивные турниры – в частности, чемпионат по футболу.

– Можно ли сказать, что война войной, а хоккей – по расписанию?

– Нет, надо сказать, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях.

– Есть что-то, что может вас остановить от выхода на лед?

– А зачем? Можно, а зачем? Я не понимаю. Здесь нет вирусов никаких. Ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник, самое лучшее здоровье. Лучше, чем спорт, антивирусного лекарства [нет], самое настоящее.

  • В Высшей лиге чемпионата Белоруссии по футболу сейчас проходит второй тур.
  • В Белоруссии заражены 94 человека.
  • По всему миру от заболевания умерло более 27000 человек.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Чай з варэннем»
Белоруссия. Высшая лига
Комментарии (14)
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САДЫЧОК
1585409303
Тупой, ещё тупее ! А , главное подвергает опасности других участников из за своей прихоти !
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кто там
1585409539
*Ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу.* Ахахахахах.))0 беларусы все такие?) Ты их видишь? Нет. А они есть) лол. У Хончаренко так же. У ЦСКА видишь Чалова на поле? Нет. А он есть!) ахаха. новая шутка минутка фром Беларусия)0
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Cules2013
1585413864
Бацька жжёт как и полагается батяне, но про пользу спорта он прав, и панике лишний раз поддаваться тоже не стоит.
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Valeron2790
1585430214
Про колени смешно звучит, от него.
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Hektor 84
1585436402
Чудак! В Италии тоже так думали, а теперь во что вылилось? А ведь Белоруссия рядом с Россией.
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ТОПТЫГИН
1585481686
Мужик с БОЛЬШОЙ БУКВЫ!!!
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zigbert
1585487075
Рискованный все же шаг.
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alex1951
1585494906
Бацька! Теперича твои кремлевские сябры ,к табэ ни-ни....)))
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