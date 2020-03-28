Лукашенко: «Спорт – лучшее антивирусное лекарство. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после хоккейного матча со своим участием ответил на вопросы о коронавирусе. Несмотря на пандемию, в стране не остановлены спортивные турниры – в частности, чемпионат по футболу.
– Можно ли сказать, что война войной, а хоккей – по расписанию?
– Нет, надо сказать, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях.
– Есть что-то, что может вас остановить от выхода на лед?
– А зачем? Можно, а зачем? Я не понимаю. Здесь нет вирусов никаких. Ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник, самое лучшее здоровье. Лучше, чем спорт, антивирусного лекарства [нет], самое настоящее.
- В Высшей лиге чемпионата Белоруссии по футболу сейчас проходит второй тур.
- В Белоруссии заражены 94 человека.
- По всему миру от заболевания умерло более 27000 человек.
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Источник: твиттер «Чай з варэннем»