Лукашенко: «Спорт – лучшее антивирусное лекарство. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после хоккейного матча со своим участием ответил на вопросы о коронавирусе. Несмотря на пандемию, в стране не остановлены спортивные турниры – в частности, чемпионат по футболу.

– Можно ли сказать, что война войной, а хоккей – по расписанию?

– Нет, надо сказать, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях.

– Есть что-то, что может вас остановить от выхода на лед?

– А зачем? Можно, а зачем? Я не понимаю. Здесь нет вирусов никаких. Ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник, самое лучшее здоровье. Лучше, чем спорт, антивирусного лекарства [нет], самое настоящее.

В Высшей лиге чемпионата Белоруссии по футболу сейчас проходит второй тур.

В Белоруссии заражены 94 человека.

По всему миру от заболевания умерло более 27000 человек.