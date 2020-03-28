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    Лукашенко: «Спорт – лучшее антивирусное лекарство. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях»

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко после хоккейного матча со своим участием ответил на вопросы о коронавирусе. Несмотря на пандемию, в стране не остановлены спортивные турниры – в частности, чемпионат по футболу.

    – Можно ли сказать, что война войной, а хоккей – по расписанию?

    – Нет, надо сказать, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях.

    – Есть что-то, что может вас остановить от выхода на лед?

    – А зачем? Можно, а зачем? Я не понимаю. Здесь нет вирусов никаких. Ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник, самое лучшее здоровье. Лучше, чем спорт, антивирусного лекарства [нет], самое настоящее.

    • В Высшей лиге чемпионата Белоруссии по футболу сейчас проходит второй тур.
    • В Белоруссии заражены 94 человека.
    • По всему миру от заболевания умерло более 27000 человек.

    Источник: твиттер «Чай з варэннем»

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    28.03.2020 18:15
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 29 марта 2020, 18:15

      Бацька! Теперича твои кремлевские сябры ,к табэ ни-ни....)))

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 марта 2020, 16:04

      Рискованный все же шаг.

      2
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      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 29 марта 2020, 18:16

      Саш ,время покажет......может он какой секрет знает?

      1
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > alex1951 29 марта 2020, 20:20

      Вот и посмотрим на сколько он прав.

      1
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > alex1951 29 марта 2020, 21:08

      Секрет , чего ? Люди умирают в Европе....и в Белоруссию тоже придет , к сожалению...Это , называется ИДИОТИЗМ одного индивидуума !

      1
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      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН 29 марта 2020, 14:34

      Мужик с БОЛЬШОЙ БУКВЫ!!!

      -1
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 29 марта 2020, 02:00

      Чудак! В Италии тоже так думали, а теперь во что вылилось? А ведь Белоруссия рядом с Россией.

      1
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      Рейтинг: +811

      Valeron2790 29 марта 2020, 00:16

      Про колени смешно звучит, от него.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 28 марта 2020, 19:44

      Бацька жжёт как и полагается батяне, но про пользу спорта он прав, и панике лишний раз поддаваться тоже не стоит.

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      Рейтинг: +1608

      кто там 28 марта 2020, 18:32

      *Ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу.* Ахахахахах.))0 беларусы все такие?)

      Ты их видишь? Нет. А они есть) лол.

      У Хончаренко так же. У ЦСКА видишь Чалова на поле? Нет. А он есть!) ахаха. новая шутка минутка фром Беларусия)0

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 28 марта 2020, 18:28

      Тупой, ещё тупее ! А , главное подвергает опасности других участников из за своей прихоти !

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      Рейтинг: +2398

      Mister_Tomsk > САДЫЧОК 30 марта 2020, 14:15

      иди в аптеку, скупай все, если ты еще не допонял, и не допер, хоть ты как сиди, все равно тебя это настигнет, а какая разница? дома ты заболеешь, или на льду? разницы нет. ты вот например, через 3-5 недель заболеешь этой херью. и если ты молод, то все будет ок, будешь как бацила заражать других, как герпесом например.

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > Mister_Tomsk 30 марта 2020, 14:40

      Скупать не надо ...надо властям организовать бесплатные тесты и маски ...да и вообще повернуться не жопой а лицом ! Здоровья тебе и разума !

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      Рейтинг: +2398

      Mister_Tomsk > САДЫЧОК 30 марта 2020, 15:37

      у нас в городе, говорят есть якобы тесты и тд) а на самом деле их ни кто в глаза не видел))) так что))) такие дела

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