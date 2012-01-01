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    Фанаты «Немана»: «Мы призываем все фанатские движения Белоруссии бойкотировать матчи»

    Фанаты гродненского «Немана» призывают бойкотировать матчи чемпионата из-за большого риска заболеть коронавирусом.

    «Мы, болельщики ФК «Неман», хотим обратиться ко всем активным болельщикам страны. Мы осознаем, что нам «кто-то врет», и из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране мы перестаем посещать домашние и выездные матчи нашей команды. Это решение непростое, нам сложно оставить команду без поддержки, но сейчас главное – здоровье наших граждан. Мы призываем все фанатские движения Белоруссии к этому. Давайте останемся дома, снизим риски, связанные с распространением коронавируса, защитим себя и своих близких. Мы также призываем АБФФ под руководством Базанова наконец набраться смелости и приостановить чемпионат, как это сделали во всем мире. Желаем всем здоровья, не болейте! Берегите себя и своих близких!» – заявили фанаты «Немана».

    • Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ранее назвал белорусский чемпионат порнографией.
    • Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что спорт – лучшее антивирусное средство.
    • В Белоруссии заражено коронавирусом 152 человека, зафиксирован один летальный исход.

    Белорусская федерация футбола: «Критической ситуации нет, поэтому продолжаем чемпионат»

    Источник: tut.by

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1922

      general.lizyukov 1 час назад

      и какое же там положение? сложное - это сколько - 100, 200, 1000 заболевших? или у вас тоже "власть замалчивает"?
      п..сы

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      Рейтинг: +3165

      Alekxei Z. 2 часа назад

      На трибуне сидят 100-200 человек и читать о фанатском движении как -то странно.

      0
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