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  • Фанаты «Немана»: «Мы призываем все фанатские движения Белоруссии бойкотировать матчи»

Фанаты «Немана»: «Мы призываем все фанатские движения Белоруссии бойкотировать матчи»

1 апреля 2020, 09:39
5

Фанаты гродненского «Немана» призывают бойкотировать матчи чемпионата из-за большого риска заболеть коронавирусом.

«Мы, болельщики ФК «Неман», хотим обратиться ко всем активным болельщикам страны. Мы осознаем, что нам «кто-то врет», и из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране мы перестаем посещать домашние и выездные матчи нашей команды. Это решение непростое, нам сложно оставить команду без поддержки, но сейчас главное – здоровье наших граждан. Мы призываем все фанатские движения Белоруссии к этому. Давайте останемся дома, снизим риски, связанные с распространением коронавируса, защитим себя и своих близких. Мы также призываем АБФФ под руководством Базанова наконец набраться смелости и приостановить чемпионат, как это сделали во всем мире. Желаем всем здоровья, не болейте! Берегите себя и своих близких!» – заявили фанаты «Немана».

  • Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ранее назвал белорусский чемпионат порнографией.
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что спорт – лучшее антивирусное средство.
  • В Белоруссии заражено коронавирусом 152 человека, зафиксирован один летальный исход.

Белорусская федерация футбола: «Критической ситуации нет, поэтому продолжаем чемпионат»

Источник: tut.by

Белорусский новостной портал. Охват - 62% всех интернет-пользователей Белоруссии.

Белоруссия. Высшая лига Неман
Комментарии (5)
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general.lizyukov
1585731742
и какое же там положение? сложное - это сколько - 100, 200, 1000 заболевших? или у вас тоже "власть замалчивает"? п..сы
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1585739338
Что там можно бойкотировать, поход на футбол в Белорусии сложно назвать массовым мероприятием, у нас в Ростовской, на матчах любительского чемпионата области посещаемость такая же.
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MaxRnD
1585741300
Это из той серии, когда нет футбола - х..ёво, и есть футбол - тоже х..ёво.
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zigbert
1585749529
Какой уж футбол без болельщиков.
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