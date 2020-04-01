Фанаты «Немана»: «Мы призываем все фанатские движения Белоруссии бойкотировать матчи»

Фанаты гродненского «Немана» призывают бойкотировать матчи чемпионата из-за большого риска заболеть коронавирусом.

«Мы, болельщики ФК «Неман», хотим обратиться ко всем активным болельщикам страны. Мы осознаем, что нам «кто-то врет», и из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране мы перестаем посещать домашние и выездные матчи нашей команды. Это решение непростое, нам сложно оставить команду без поддержки, но сейчас главное – здоровье наших граждан. Мы призываем все фанатские движения Белоруссии к этому. Давайте останемся дома, снизим риски, связанные с распространением коронавируса, защитим себя и своих близких. Мы также призываем АБФФ под руководством Базанова наконец набраться смелости и приостановить чемпионат, как это сделали во всем мире. Желаем всем здоровья, не болейте! Берегите себя и своих близких!» – заявили фанаты «Немана».

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ранее назвал белорусский чемпионат порнографией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что спорт – лучшее антивирусное средство.

считает, что спорт – лучшее антивирусное средство. В Белоруссии заражено коронавирусом 152 человека, зафиксирован один летальный исход.

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