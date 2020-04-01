Белорусская федерация футбола: «Критической ситуации нет, поэтому продолжаем чемпионат»

Глава Белорусской федерации футбола Владимир Базанов объяснил, почему чемпионат страны продолжается, несмотря на пандемию коронавируса в мире. На этой неделе состоится третий тур.

«Критической ситуации нет, поэтому мы продолжаем чемпионат. Ко второму туру закупили 500 литров антисептика, развезли по стадионам. Самое главное, чтобы люди сами понимали. Мыли руки, чаще антисептиком пользовались. Не чихали, больными не шли на стадион.

Никто на нас не давит, ни УЕФА, ни ФИФА. Мы сами принимаем решение. Мы не говорим, что будем играть чемпионат полностью. Если будет какая-то критическая ситуация, тогда остановим турнир», – сказал Базанов в эфире телеканала «Беларусь 5».