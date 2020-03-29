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  • Почетный президент РФС Колосков – о чемпионате Белоруссии: «Какая-то порнография»

Почетный президент РФС Колосков – о чемпионате Белоруссии: «Какая-то порнография»

29 марта 2020, 17:15
28

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о чемпионате Белоруссии. Он считает его порнографией.

«В пятницу попытался посмотреть два матча. Это какая-то порнография, чушь: ни зрителей, ни мастерства — ничего нет. А мы на центральном телевидении показываем эту ерунду. Раньше на ТВ была рубрика «Герои спорта». Так покажите этих героев! Покажите финал олимпийского футбольного турнира в Сеуле в 1988-м СССР — Бразилия. Покажите Кубок вызова — 1979 по хоккею. Зачем мне смотреть БАТЭ или какой-то моз-воз?!» – сказал Колосков.

  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что спорт – лучшее антивирусное средство.
  • В Высшей лиге чемпионата Белоруссии по футболу сейчас проходит второй тур.
  • В Белоруссии коронавирусом заражены 94 человека.

Источник: RT
Белоруссия. Высшая лига
Комментарии (28)
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GreyDM
1585492582
те матчи нашего чемпионата,которые показывают на общедоступном канале матч-тв мало чем отличаются от матчей чемпионата Белоруссии)))
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Chernyi Lis
1585492893
сам смотрел 1 тайм их..больше не хочу..))при отсутствие зрителей смотришь любой матч как товарняк..смотрел испанию англию..нет интереса и их смотреть..но там все таки забивают...
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spam2009
1585494668
порнография на ххх.сом, а это чемпионат белоруссии, жаль что почетный млять президент этого не знает
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Сильвербой
1585498898
**..ть умняга! Ты посмотри на то говно которое вы хотите доиграть, посмотри на те суперклубы которые в этом году опять"феерили" в европе!!! Зачем обсерать чемпионат соседнего, между прочим дружеского, государства, если у самих еще то **..чее зрелище!!!
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mihail200606
1585499685
Мог бы промолчать.. В Европе про наш чемп так же думают..
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ЮНик
1585500215
Вячеслав Колосков - почётный президент РФС. Ранее — председатель Федерации футбола СССР, президент РФС, вице-президент ФИФА, профессор. В отличие от тех, кто его тут критикует, Колосков не разбирается в сортах дерьма. Вам, "знатокам" виднее. Только кто Колосков, а кто вы? Еще раз прочитайте первое предложение.
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САДЫЧОК
1585501029
Этот почетный ЧЛЕН -развалил сначала хоккей . а потом и футбол !
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Docentusa
1585503893
Есть хотя бы какой-то футбол, под пиво даже очень!!! Особенно Неман-Витебск!!! А то со скуки умрёшь!!!
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KOLBIS
1585503984
Ну вот опять Лука орать будет,что его нагнуть хотят...прям намекают...
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zigbert
1585504222
Белорусский футбол показывают не потому что он плохой или хороший а за неимением другого. Конечно в таком формате без достаточной зрительской аудитории, футбол теряет многое.
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