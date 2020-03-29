Почетный президент РФС Колосков – о чемпионате Белоруссии: «Какая-то порнография»

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о чемпионате Белоруссии. Он считает его порнографией.

«В пятницу попытался посмотреть два матча. Это какая-то порнография, чушь: ни зрителей, ни мастерства — ничего нет. А мы на центральном телевидении показываем эту ерунду. Раньше на ТВ была рубрика «Герои спорта». Так покажите этих героев! Покажите финал олимпийского футбольного турнира в Сеуле в 1988-м СССР — Бразилия. Покажите Кубок вызова — 1979 по хоккею. Зачем мне смотреть БАТЭ или какой-то моз-воз?!» – сказал Колосков.