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    Почетный президент РФС Колосков – о чемпионате Белоруссии: «Какая-то порнография»

    Бывший президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о чемпионате Белоруссии. Он считает его порнографией.

    «В пятницу попытался посмотреть два матча. Это какая-то порнография, чушь: ни зрителей, ни мастерства — ничего нет. А мы на центральном телевидении показываем эту ерунду. Раньше на ТВ была рубрика «Герои спорта». Так покажите этих героев! Покажите финал олимпийского футбольного турнира в Сеуле в 1988-м СССР — Бразилия. Покажите Кубок вызова — 1979 по хоккею. Зачем мне смотреть БАТЭ или какой-то моз-воз?!» – сказал Колосков.

    • Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что спорт – лучшее антивирусное средство.
    • В Высшей лиге чемпионата Белоруссии по футболу сейчас проходит второй тур.
    • В Белоруссии коронавирусом заражены 94 человека.

    Источник: RT

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    29.03.2020 17:15
    Комментарии32
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      Рейтинг: +1441

      Mister_Tomsk 30 марта, 09:27

      Зато наш футбол потом будет казаться, на фоне их куда лучше) ххаха

      0
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      Рейтинг: +1833

      Hektor 84 30 марта, 01:17

      Согласен

      0
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      Рейтинг: +3712

      3a zenit 30 марта, 00:46

      ну посмотреть это можно в ютубе,согласен что это по е б о та!

      0
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      Рейтинг: +3145

      Alekxei Z. 29 марта, 21:17

      Может и резко сказано , но зрелище на самом деле не для слабонервных.
      Как у нас КФК. Такие же стадионы и минимум болельщиков.
      Для чего это показывать ?
      Думаю для букмекеров. Хоть тараканьи бега , лишь бы с нас хоть что-то сорвать.

      3
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      Рейтинг: +75800

      zigbert 29 марта, 20:50

      Белорусский футбол показывают не потому что он плохой или хороший а за неимением другого. Конечно в таком формате без достаточной зрительской аудитории, футбол теряет многое.

      6
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      Рейтинг: +39

      bizhan10 29 марта, 20:47

      Бухой, наверно, писал)

      0
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      Рейтинг: +8400

      KOLBIS 29 марта, 20:46

      Ну вот опять Лука орать будет,что его нагнуть хотят...прям намекают...

      2
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      Рейтинг: +380

      Docentusa 29 марта, 20:44

      Есть хотя бы какой-то футбол, под пиво даже очень!!! Особенно Неман-Витебск!!! А то со скуки умрёшь!!!

      1
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      Рейтинг: +3825

      САДЫЧОК 29 марта, 19:57

      Этот почетный ЧЛЕН -развалил сначала хоккей . а потом и футбол !

      6
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      Рейтинг: +4571

      GoldPlayFIFARus9 29 марта, 19:52

      На счёт порнографии. Там Порнохаб, чтобы людям не скучалось во время карантина убрал платную подписку. Теперь до 23 апреля можно смотреть любые видео в качестве 1080. Всем хорошего вечера!

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