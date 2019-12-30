Тренер БАТЭ Альшевский: «Белорусские клубы работают гораздо эффективнее российских»

А что он оправдывается то? Ну работаете"эффективнее" и молодцы. Работайте так же и дальше.
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский считает несправедливой критику российских специалистов в адрес чемпионата Белоруссии.
«Если сопоставлять, наверное, уровень вложений и итог, то между нами просто пропасть. Мы работаем гораздо эффективнее. То, что не всегда наши игры получаются зрелищными... Знаете, я регулярно смотрю чемпионат России, и там есть очень хорошие матчи. Там есть реально хорошие команды. А есть и те, которые неинтересно смотреть. Особенно в начале их чемпионата. От игры к игре», – сказал Альшевский.
- Чемпионат Белоруссии – единственный в Европе, который не был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
- Матчи турнира транслируются на федеральном телеканале «Матч ТВ».