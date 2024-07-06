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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Сморгонь - БАТЭ
Сморгонь - БАТЭ: обзор матча 06 июля 2024
Сморгонь
06.07.2024, суббота, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
БАТЭ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сморгонь - БАТЭ
90'
+5
Желтая карточка
А. Ануфриев
87'
Замена
П. Пашевич
️️️️
К. Черноок
Замена
А. Тишко
️️️️
А. Шалашников
83'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
66
Ямусса Камара
ОП
27
Максим Гаевой
ЦП
9
Кирилл Леонович
ПВ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
БАТЭ
23
Владислав Игнатьев
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЛВ
13
Илья Алексиевич
ОП
8
Владислав Русенчик
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Сморгонь
16
Антон Велесюк
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
14
Владислав Шубович
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
17
Альберт Копытич
ПВ
23
Артем Станкевич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
21
Вадим Киселев
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
9
Николай Мирский
ЛВ
8
Александр Ануфриев
АП
3-3-1-1
1
Новичков
44
Луцевич
50
Шалашников
42
Джон
5
Селезнев
30
Лихтин
66
Камара
27
Гаевой
9
Леонович
4-1-2-2-1
23
Игнатьев
98
Свидинский
4
Хадаркевич
55
Аффи
14
Жимо
13
Алексиевич
8
Русенчик
68
Жульпа
17
Черноок
82
Никифоренко
9
Шведчиков
50
Шалашников
27
Тишко
27
Тишко
50
Шалашников
17
Черноок
14
Пашевич
14
Пашевич
17
Черноок
Остались в запасе
Сморгонь
БАТЭ
16
Антон Велесюк
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
14
Владислав Шубович
ЦЗ
17
Альберт Копытич
ПВ
23
Артем Станкевич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
8
Александр Ануфриев
АП
21
Вадим Киселев
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
9
Николай Мирский
ЛВ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Остались в запасе
16
Антон Велесюк
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
14
Владислав Шубович
ЦЗ
17
Альберт Копытич
ПВ
23
Артем Станкевич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
8
Александр Ануфриев
АП
21
Вадим Киселев
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
9
Николай Мирский
ЛВ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Главный тренер
Игорь Криушенко
Статистика матча Сморгонь - БАТЭ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
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