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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Сморгонь - БАТЭ
Сморгонь - БАТЭ: обзор матча 17 сентября 2023
Сморгонь
17.09.2023, воскресенье, 14:30
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
БАТЭ
18'
К. Интсоен
37'
Д. Лаптев
90+5'
И. Василевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сморгонь - БАТЭ
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
И. Василевич
78'
Замена
И. Василевич
️️️️
С. Волков
Замена
М. Гаевой
️️️️
А. Копытич
78'
Замена
В. Есин
️️️️
И. Нурадин
68'
46'
Замена
А. Концевой
️️️️
Д. Антилевский
46'
Замена
В. Бочеров
️️️️
Д. Подстрелов
46'
Замена
К. Черноок
️️️️
С. Исламович
Желтая карточка
И. Нурадин
45'
+1
37'
ГОЛ! 1:1!
Д. Лаптев
ГОЛ! 1:0!
К. Интсоен
Пас отдал
М. Дуксо
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
12
Павел Охремчук
ВР
14
Владислав Шубович
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
66
Ямусса Камара
ОП
15
Владислав Яцкевич
ЦП
20
Лукуман Алиу
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
17
Альберт Копытич
ПВ
78
Владислав Ковалевич
ПВ
10
Идрис Нурадин
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Игорь Трухов
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
19
Денис Гречихо
ЦП
22
Сеад Исламович
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Сморгонь
16
Антон Велесюк
ВР
14
Илья Коваль
ЦЗ
4
Илья Жуков
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
27
Максим Гаевой
ЦП
5
Павел Селезнев
ЦП
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
30
Александр Гутор
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
25
Илья Василевич
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
2-1-2-3-2
12
Охремчук
14
Шубович
3
Интсоен
66
Камара
15
Яцкевич
20
Алиу
17
Копытич
17
Дуксо
78
Ковалевич
23
Горбач
10
Нурадин
4-3-1-2
47
Кудравец
27
Нечаев
5
Мартынов
4
Хадаркевич
14
Жимо
19
Гречихо
22
Исламович
5
Волков
98
Подстрелов
10
Лаптев
90
Антилевский
10
Нурадин
27
Есин
27
Есин
10
Нурадин
17
Копытич
27
Гаевой
27
Гаевой
17
Копытич
98
Подстрелов
15
Бочеров
15
Бочеров
98
Подстрелов
22
Исламович
17
Черноок
17
Черноок
22
Исламович
5
Волков
25
Василевич
25
Василевич
5
Волков
90
Антилевский
80
Концевой
80
Концевой
90
Антилевский
Остались в запасе
Сморгонь
БАТЭ
16
Антон Велесюк
ВР
14
Илья Коваль
ЦЗ
4
Илья Жуков
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
5
Павел Селезнев
ЦП
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Трухов
51
Вячеслав Дергачев
ВР
30
Александр Гутор
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
9
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Остались в запасе
16
Антон Велесюк
ВР
14
Илья Коваль
ЦЗ
4
Илья Жуков
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
5
Павел Селезнев
ЦП
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
Остались в запасе
51
Вячеслав Дергачев
ВР
30
Александр Гутор
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
9
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Игорь Трухов
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Статистика матча Сморгонь - БАТЭ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
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