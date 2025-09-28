Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
3-2-3-2
16
Василючек
20
Тонкевич
77
Богданович
18
5
Фирсов
27
Тишко
2
Бамба
8
Масловский
78
Яблонский
25
Бамба
9
3-2-1-3-1
12
Белов
19
Кучинский
20
Садовничий
27
Шамурзаев
47
Козлов
6
Назаренко
46
Легчилин
99
Борубаев
9
Пушняков
7
Клочков
17
Зубович
Остались в запасе
Сморгонь
Неман
63
Rodion Kukhlejj
ВР
19
Максим Азарко
ВР
33
Alikhan Fazylov
ЦЗ
4
Мусса Диалло
ЦЗ
55
Timur Dubovik
ЦП
21
Rodion Ezhov
ЦП
6
Секу Думбия
ЦП
7
Андрей Левковец
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
Главный тренер
Сергей Дорохович
1
Артур Малиевский
ВР
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
21
Ivan Kontsevoy
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Сморгонь - Неман
Смотреть прямую трансляцию матча «Сморгонь» против «Немана», 23-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сморгонь» – «Неман»
- Матч будет транслировать «Fonbet».
