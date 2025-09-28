Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  «Сморгонь» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

«Сморгонь» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

28 сентября, 14:48
Сморгонь
28.09.2025, воскресенье, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Неман
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
16
Владислав Василючек
ВР
20
Владимир Тонкевич
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
18
Hamisu Suleiman Aliyu
ЦЗ
5
Алексей Фирсов
ПЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
2
Мохамед Бамба
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
78
Максим Яблонский
ПП
9
Vladislav Chebotar
ЦФ
25
Лама Бамба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Неман
12
Максим Белов
ВР
27
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
47
Михаил Козлов
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
46
Алексей Легчилин
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
9
Сергей Пушняков
АП
99
Гулжигит Борубаев
ПВ
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Сморгонь
63
Rodion Kukhlejj
ВР
19
Максим Азарко
ВР
33
Alikhan Fazylov
ЦЗ
4
Мусса Диалло
ЦЗ
55
Timur Dubovik
ЦП
21
Rodion Ezhov
ЦП
6
Секу Думбия
ЦП
7
Андрей Левковец
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
21
Ivan Kontsevoy
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
3-2-3-2
16
Василючек
20
Тонкевич
77
Богданович
18
5
Фирсов
27
Тишко
2
Бамба
8
Масловский
78
Яблонский
25
Бамба
9
3-2-1-3-1
12
Белов
19
Кучинский
20
Садовничий
27
Шамурзаев
47
Козлов
6
Назаренко
46
Легчилин
99
Борубаев
9
Пушняков
7
Клочков
17
Зубович
Остались в запасе
Сморгонь
Неман
63
Rodion Kukhlejj
ВР
19
Максим Азарко
ВР
33
Alikhan Fazylov
ЦЗ
4
Мусса Диалло
ЦЗ
55
Timur Dubovik
ЦП
21
Rodion Ezhov
ЦП
6
Секу Думбия
ЦП
7
Андрей Левковец
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
Главный тренер
Сергей Дорохович
1
Артур Малиевский
ВР
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
21
Ivan Kontsevoy
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
63
Rodion Kukhlejj
ВР
19
Максим Азарко
ВР
33
Alikhan Fazylov
ЦЗ
4
Мусса Диалло
ЦЗ
55
Timur Dubovik
ЦП
21
Rodion Ezhov
ЦП
6
Секу Думбия
ЦП
7
Андрей Левковец
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
21
Ivan Kontsevoy
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
Главный тренер
Сергей Дорохович
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Сморгонь - Неман

Смотреть прямую трансляцию матча «Сморгонь» против «Немана», 23-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сморгонь» – «Неман»

«Сморгонь» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Неман Сморгонь
Рекомендуем
Главные новости
Израиль отстранят частично, увольнение Шалимова, ультиматум Тихонову, брачный контракт Смолова и другие новости
01:50
Пономарев ответил, чего не хватает ЦСКА, чтобы стать чемпионом
01:38
1
Раскрыты подробности перепалки Винисиуса и Коке в мадридском дерби
01:30
Гурцкая объяснил, почему Кузяев перешел в «Рубин» вместо «Ахмата»
01:23
1
Талалаев предъявил конкретную претензию к судье матча с ЦСКА
01:15
1
Экс-спартаковец Яковлев рассказал, почему отказал «Челси»
00:52
1
«Спартак» повторил клубный рекорд 21-летней давности
00:45
4
ВидеоТалалаев сделал заявление о судействе в игре с ЦСКА: «Это все видят, но молчат»
00:17
2
В Казахстане раскрыли, сколько миллиардов в бюджет принесет матч «Кайрат» – «Реал»
Вчера, 23:59
1
Президент «Сьона» ответил на вопрос о «Золотом мяче» для Миранчука
Вчера, 23:48
1
Все новости
Все новости
ФотоВ Беларуси лучшего игрока матча наградили грибами
26 сентября
Беларусь – лидер рейтинга УЕФА сезона-2025/26
11 июля
В Беларуси восторгаются выступлением своих команд в еврокубках: «Давно такого не было»
11 июля
Гончаренко призвали вернуться в БАТЭ и работать бесплатно
5 июля
3
Белорусскому аутсайдеру предложили подписать Пьянича
2 июля
1
Тренер Беларуси отреагировал на уничижительные слова Карпина
10 июня
4
ФотоФутболист, из-за которого «Арсенал» и «Химки» подозревали в махинации, вернулся в Беларусь
26 марта
Беларусь хочет принять матч за Суперкубок УЕФА
15 марта
Тумилович назвал любимое вино: «Свидания под него проходят просто феерично»
24 февраля
1
Тумилович рассказал, за что ударил Конте во время матча
24 февраля
2
Тумилович рассказал, как ударил Шапюиза после матча: «Его потом под руки вели в раздевалку»
24 февраля
1
ФотоЭкс-игрок 5 клубов РПЛ перешел в команду из Беларуси
17 февраля
Лучший бомбардир чемпионата Беларуси стал одноклубником Кокорина
24 января
Голкипер сборной Беларуси, отказавший «Спартаку», перейдет в софийский ЦСКА
22 января
1
Гуренко оценил шансы Беларуси в отборе ЧМ-2026
2024.12.14 22:39
Двое россиян помогли минскому «Динамо» защитить чемпионский титул
2024.11.25 22:19
Сборная Беларуси продлила контракт с главным тренером
2024.11.12 01:10
Прогноз на точный счет матча «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» Брест, Высшая лига Беларуси, 20 октября 2024 года
2024.10.19 11:56
Лукашенко запросил ответный матч Беларуси с Россией
2024.10.18 09:38
3
«Ислочь» – «БАТЭ»: прогноз на матч 22-го тура чемпионата Беларуси – 22 сентября
2024.09.21 15:57
«Славия-Мозырь» – «Слуцк»: прогноз на матч 22-го тура Высшей лиги – 21 сентября 2024
2024.09.20 15:31
В Госдуме отреагировали на побег украинского вратаря в клуб из Белоруссии
2024.09.11 19:19
2
Белорусский клуб сделал заявление о подписании вратаря, сбежавшего из Украины
2024.09.11 16:16
1
Украинский вратарь сбежал из страны: переплыл реку и подписал контракт с белорусским клубом
2024.09.10 23:53
ФотоМинское «Динамо» подписало экс-игрока «Локомотива», выступавшего в ЛЧ
2024.08.30 12:07
2
«Шахтер» Солигорск – БАТЭ: прогноз на матч 7 тура Высшей лиги Беларуси, 11 мая
2024.05.11 10:11
Во Второй лиге Беларуси один из матчей закончился со счетом 50:0
2024.05.04 18:04
1
ВидеоФорвард «Локомотива» признан игроком тура чемпионата Белоруссии
2024.04.16 15:08
1
Все новости
  • Читайте нас: 