Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  Колыванов объяснил, почему Семак не обращает внимания на молодежь «Зенита»

Колыванов объяснил, почему Семак не обращает внимания на молодежь «Зенита»

Сегодня, 10:58
7

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов оценил отношение главного тренера «Зенита» Сергея Семака к воспитанникам клуба.

«Проблема с молодeжью у «Зенита» существует, но перед командой ставят самые высокие задачи. Они стараются больше брать опытных футболистов. Но если будет свой талантливый игрок, то Семак даст ему возможность себя проявить. Некогда ему молодeжь наигрывать.

Молодых отдают в аренду, те, кто о себе заявит, «Зенит» их заберeт. Не думаю, что Семак и его штаб вообще не приходят на молодeжку, на какие-то игры они приходят. Но у него и без молодeжи головной боли хватает», – сказал Колыванов.

  • Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
  • Тренер привел команду к 6 чемпионствам подряд.
  • Сейчас команда идет в РПЛ на 2-м месте.

Еще по теме:
Семак высказался об уходе Сауся и Козлова из «Зенита» 2
Семак – об ужесточении лимита: «Про Лигу чемпионов можно забыть» 56
Семак сравнил подготовку игроков в России и Бразилии 6
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Колыванов Игорь Семак Сергей
Комментарии (7)
Дубина
1768637007
Цыгане только цыгане... ЗПРФ.
Ответить
Император Бомжей
1768639020
Зачем тратить время и энергию на молодых, если в легкую можно купить иностранца, на любую позицию на поле))
Ответить
Good_win_ФКСМ
1768639705
перед Барсой тоже ставят самые высокие (такие и во влажных снах мюллеру не снились) задачи... Но это не мешает ей вводить в основу до половины состава молодежи....
Ответить
Garrincha58
1768642421
Семак это не тренер он обыкновенный менеджер. Тренеры у него 9-10 человек, а он так типа руководит ими.
Ответить
Главные новости
Станкович пытается переманить Маркиньоса из «Спартака» в «Црвену Звезду»
14:53
Баринов: «Я расскажу правду о переходе из «Локо» в ЦСКА»
14:11
5
В «Динамо» считают Гусева слабым тренером и непорядочным человеком
13:39
9
«Узнали?» Смолов встретился с легендой «Реала»
13:20
2
«Зенит» покупкой Джона Джона может ускорить уход Нино
13:15
4
Глушаков назвал самого недооцененного российского футболиста в истории
12:49
1
«Зенит» готов купить полузащитника «Бешикташа» за 20+ миллионов
12:36
4
Жена Смолова раскритиковала решение Аршавина в академии «Зенита»: «Почему такая зашоренность?»
12:28
6
Обращение Хиддинка к российским футбольным клубам
12:21
7
Гурцкая сделал важный вывод из последних трансферов ЦСКА
11:55
2
Камоцци оценил решение «Спартака» по Максименко
14:42
1
Рабинер описал двумя словами Смертина, пробежавшего ультрамарафон в Якутии в -42
14:32
«С большим отрывом»: назван слабейший тренер РПЛ
13:59
1
Песьяков: «Игроки «Спартака» смеялись над трансферами клуба»
13:54
Челестини назвал 2 позиции в ЦСКА, требующие усиления
13:25
1
ВидеоВ «Спартаке» провели тест на выносливость: известны лидеры
12:50
2
Глушаков назвал самого недооцененного российского футболиста в истории
12:49
1
«Зенит» готов купить полузащитника «Бешикташа» за 20+ миллионов
12:36
4
Жена Смолова раскритиковала решение Аршавина в академии «Зенита»: «Почему такая зашоренность?»
12:28
6
Личка отказался брать Гонду в «Оренбург» за 1,5 миллиона
12:25
Обращение Хиддинка к российским футбольным клубам
12:21
6
Дзюба заявил о падении уровня РПЛ
12:17
Бывший игрок сборной России пробежит суточный марафон: «24 часа непрерывного бега»
12:09
Гурцкая сделал важный вывод из последних трансферов ЦСКА
11:55
2
ВидеоСмертин читал стихи, когда бежал ультрамарафон в Якутии в -42
11:41
Первый комментарий Смертина после ультрамарафона в Якутии в -42
11:10
2
Колыванов объяснил, почему Семак не обращает внимания на молодежь «Зенита»
10:58
7
Важное заявление губернатора по Талалаеву
10:48
12
Песьяков заявил о психологических проблемах в «Крыльях Советов»
10:35
1
Фото2 экс-игрока РПЛ попали в список лучших бомбардиров века
10:20
2
ФотоСмертин пробежал ультрамарафон в Якутии в -42: его результат
10:04
19
«Краснодар» начал сборы без Кордобы
09:53
2
«Спартак» заплатил 15 миллионов рублей за 16-летнего защитника
09:44
5
Комментатор «Матч ТВ» сообщил об уходе
09:27
15
ВидеоИгроков «Балтики» готовят на сборах, как спецназовцев
09:23
2
ЦСКА включился в борьбу за вингера «Бока Хуниорс»
01:03
5
Акинфеев сделал заявление о чемпионстве ЦСКА
00:45
6
Газизов прокомментировал переход Дивеева в «Зенит»
00:36
