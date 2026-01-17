Колыванов объяснил, почему Семак не обращает внимания на молодежь «Зенита»

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов оценил отношение главного тренера «Зенита» Сергея Семака к воспитанникам клуба.

«Проблема с молодeжью у «Зенита» существует, но перед командой ставят самые высокие задачи. Они стараются больше брать опытных футболистов. Но если будет свой талантливый игрок, то Семак даст ему возможность себя проявить. Некогда ему молодeжь наигрывать.

Молодых отдают в аренду, те, кто о себе заявит, «Зенит» их заберeт. Не думаю, что Семак и его штаб вообще не приходят на молодeжку, на какие-то игры они приходят. Но у него и без молодeжи головной боли хватает», – сказал Колыванов.