Комментатор «Матч ТВ» сообщил об уходе

Сегодня, 09:27
15

Степан Манаков, комментатор, объявил об уходе с «Матч ТВ».

«До сих пор не понимаю, за что мне так прилетело. Рискнул, повезло. До сих пор благодарен Сергею Акулинину. Всегда буду. Он взял меня на работу. Хотя поводов, кажется, не было. Никаких.

«Матчу» нередко прилетает. Часто – по делу. Иногда – просто потому что «Матч». Для меня канал – это люди. Прежде всего. И, если мои слова хоть что-нибудь для вас значат, поверьте. Прошу. Каждый, кому жал руку на «Матче» – Человек. Это важно.

На этом всe. Спасибо за исполнение мечты, «Матч».

Не прощаюсь. Удачи. Люблю», – написал Манаков.

  • Степан был в холдинге 6 лет.
  • Он специализировался на Бундеслиге.
  • Помимо «Матч ТВ» Манаков работает на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Источник: телеграм-канал Степана Манакова
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АртурZaСМ
1768632120
А четко выразить свою мысль цельным текстом не судьба?
Ответить
рылы
1768632404
кто это?
Ответить
Император Бомжей
1768632564
Я прочёл его текст и как будто даунито это писал. Мысли вообще нет, ну якобы, то что люди работают на канале)) Как он комментировал, если в спокойной обстановке умудрился высрать такое днище, а не текст?)))
Ответить
Play
1768632644
Не пойму. Это хокку?
Ответить
Николай-Глыбочко-google
1768633034
Я вначале обрадовался, думал опять про Губера.
Ответить
...уефан
1768637544
..."Я устал, меня ушли!"...
Ответить
subbotaspartak
1768639166
Я обрадовался, думал Губа...
Ответить
Semenycch
1768640499
Кто знает, о какой причине он уволился?
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1768642418
Это он сказал явно не после кружки чая, переводчика в студию
Ответить
crf57
1768648832
Лучше бы ГЕНИЧА с ЧЕРДАНЦЕВЫМ "ушли" ! Надоели своим диким непрофессионализмом и непомерными амбициями!
Ответить
  • Читайте нас: 