Комментатор «Матч ТВ» сообщил об уходе

Степан Манаков, комментатор, объявил об уходе с «Матч ТВ».

«До сих пор не понимаю, за что мне так прилетело. Рискнул, повезло. До сих пор благодарен Сергею Акулинину. Всегда буду. Он взял меня на работу. Хотя поводов, кажется, не было. Никаких.

«Матчу» нередко прилетает. Часто – по делу. Иногда – просто потому что «Матч». Для меня канал – это люди. Прежде всего. И, если мои слова хоть что-нибудь для вас значат, поверьте. Прошу. Каждый, кому жал руку на «Матче» – Человек. Это важно.

На этом всe. Спасибо за исполнение мечты, «Матч».

Не прощаюсь. Удачи. Люблю», – написал Манаков.