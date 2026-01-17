Важное заявление губернатора по Талалаеву

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных оценил главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«Балтика» занимает 5-е место в РПЛ с 35 очками после 18 туров. Отставание от лидера – 5 баллов.

Талалаев возглавляет калининградцев с сентября 2024 года.

Он привел команду к победе в сезоне Первой лиги.

«Он очень хороший тренер, безусловно. Когда есть такие успехи, то всегда тренеры пользуются популярностью. Успехи, которые «Балтика» показывает, – выдающиеся: первую половину мы отыграли в пятерке лучших, и задача, конечно, – остаться в пятерке лучших. Наш тренер с нами, и следующую половину года тоже будет с нами, но приятно, что [его] отмечают во всем футбольном российском сообществе.

Я даже, честно говоря, не знал, что мои коллеги, которых я раньше знал по работе в федеральном ведомстве, болеют за «Балтику». То есть у них есть и свои команды, но они болеют за «Балтику». Говорят, что мы молодцы, действительно показываем очень хорошие результаты», – сказал Беспрозванных.