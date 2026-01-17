Введите ваш ник на сайте
Важное заявление губернатора по Талалаеву

Сегодня, 10:48
12

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных оценил главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

  • «Балтика» занимает 5-е место в РПЛ с 35 очками после 18 туров. Отставание от лидера – 5 баллов.
  • Талалаев возглавляет калининградцев с сентября 2024 года.
  • Он привел команду к победе в сезоне Первой лиги.

«Он очень хороший тренер, безусловно. Когда есть такие успехи, то всегда тренеры пользуются популярностью. Успехи, которые «Балтика» показывает, – выдающиеся: первую половину мы отыграли в пятерке лучших, и задача, конечно, – остаться в пятерке лучших. Наш тренер с нами, и следующую половину года тоже будет с нами, но приятно, что [его] отмечают во всем футбольном российском сообществе.

Я даже, честно говоря, не знал, что мои коллеги, которых я раньше знал по работе в федеральном ведомстве, болеют за «Балтику». То есть у них есть и свои команды, но они болеют за «Балтику». Говорят, что мы молодцы, действительно показываем очень хорошие результаты», – сказал Беспрозванных.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
NewLife
1768638708
Чем дольше длится зимняя пауза, тем сильнее возрастают успехи Талалая)))
Ответить
Император Бомжей
1768639191
Ну по факту сказал, ибо для Балтике, быть в пятерке это отличный результат. Посмотри на них во второй половине сезона.
Ответить
Цугундeр
1768641543
Вас беспрозванных ждут на двенадцатом месте,не дождутся..
Ответить
ZAITZEFF2011
1768641666
А потом, когда результаты станут ухудшатся и вернутся на нужное место, губер переобуется и скажет обратное как всегда.
Ответить
Интерес
1768642131
Трёхдневной давности "новость" в которой было главное, "упущенное" в этом сообщении :задача-сохранить в итоге пятое место, но и шестое будет признано успехом.Я тоже согласен, что главное-не пропустить "Спартак" вперёд,а там-как сложится.Особенно с учётом того, какую очередную "тренерскую звезду" хозяева "Спартака" поймали в свою мелкоячеистую сеть.
Ответить
  • Читайте нас: 