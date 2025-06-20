Смотреть прямую трансляцию матча «Сморгонь» против «Ислочи», 13-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июня в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сморгонь» – «Ислочь»