20.06.2025, пятница, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
3-2-4
19
Азарко
4
Диалло
2
Тонкевич
3
Интсоен
77
Богданович
27
Тишко
6
Думбия
7
Левковец
8
Масловский
2
Бамба
3-1-1-2-2
1
Климович
31
Залеский
3
Тихомиров
25
Макаренко
22
Булмага
77
Кравченко
7
Ровдо
21
Журавлев
23
Ковалевич
9
Шестюк
27
Тишко
78
Яблонский
78
Яблонский
27
Тишко
8
Масловский
9
9
8
Масловский
22
Булмага
20
Веретило
20
Веретило
22
Булмага
77
Кравченко
8
Гуз
8
Гуз
77
Кравченко
23
Ковалевич
29
Ховалко
29
Ховалко
23
Ковалевич
7
Ровдо
11
Сталбеков
11
Сталбеков
7
Ровдо
9
Шестюк
19
Олалейе
19
Олалейе
9
Шестюк
Остались в запасе
Сморгонь
Ислочь
16
Дмитрий Сай
ВР
1
Алексей Колтыгин
ВР
26
Koffi Bini
ЦЗ
19
Alisher Rakhimov
ЦП
23
Артем Станкевич
ПВ
10
Saidumar Sodiqov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
28
Александр Свирский
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
88
Никита Кнышев
ОП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
1
Алексей Колтыгин
ВР
26
Koffi Bini
ЦЗ
19
Alisher Rakhimov
ЦП
23
Артем Станкевич
ПВ
10
Saidumar Sodiqov
ЦФ
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
88
Никита Кнышев
ОП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Сморгонь - Ислочь
2
1
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
6
Нарушения
12
12
Офсайды
1
2
Удары мимо ворот
6
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Сморгонь» против «Ислочи», 13-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июня в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сморгонь» – «Ислочь»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»