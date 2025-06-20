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  • «Сморгонь» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июня 2025

«Сморгонь» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июня 2025

20 июня 2025, 16:50
Сморгонь
20.06.2025, пятница, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
0 : 4
Завершен
Ислочь
23' А. Макаренко 29' В. Журавлев 76' А. Шестюк
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
19
Максим Азарко
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
4
Мусса Диалло
ЦЗ
2
Владимир Тонкевич
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
5
Алексей Фирсов
ПЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
6
Секу Думбия
ЦП
2
Мохамед Бамба
ЦП
7
Андрей Левковец
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
Главный тренер
Сергей Дорохович
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
22
Вичу Булмага
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
9
Александр Шестюк
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Сморгонь
16
Дмитрий Сай
ВР
1
Алексей Колтыгин
ВР
26
Koffi Bini
ЦЗ
19
Alisher Rakhimov
ЦП
78
Максим Яблонский
ПП
23
Артем Станкевич
ПВ
10
Saidumar Sodiqov
ЦФ
9
Vladislav Chebotar
ЦФ
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
88
Никита Кнышев
ОП
8
Александр Гуз
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
11
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
19
Адеола Олалейе
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
3-2-4
19
Азарко
4
Диалло
2
Тонкевич
3
Интсоен
77
Богданович
27
Тишко
6
Думбия
7
Левковец
8
Масловский
2
Бамба
3-1-1-2-2
1
Климович
31
Залеский
3
Тихомиров
25
Макаренко
22
Булмага
77
Кравченко
7
Ровдо
21
Журавлев
23
Ковалевич
9
Шестюк
27
Тишко
78
Яблонский
78
Яблонский
27
Тишко
8
Масловский
9
9
8
Масловский
22
Булмага
20
Веретило
20
Веретило
22
Булмага
77
Кравченко
8
Гуз
8
Гуз
77
Кравченко
23
Ковалевич
29
Ховалко
29
Ховалко
23
Ковалевич
7
Ровдо
11
Сталбеков
11
Сталбеков
7
Ровдо
9
Шестюк
19
Олалейе
19
Олалейе
9
Шестюк
Остались в запасе
Сморгонь
Ислочь
16
Дмитрий Сай
ВР
1
Алексей Колтыгин
ВР
26
Koffi Bini
ЦЗ
19
Alisher Rakhimov
ЦП
23
Артем Станкевич
ПВ
10
Saidumar Sodiqov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
28
Александр Свирский
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
88
Никита Кнышев
ОП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
1
Алексей Колтыгин
ВР
26
Koffi Bini
ЦЗ
19
Alisher Rakhimov
ЦП
23
Артем Станкевич
ПВ
10
Saidumar Sodiqov
ЦФ
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
88
Никита Кнышев
ОП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Сморгонь - Ислочь
2
1
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
6
Нарушения
12
12
Офсайды
1
2
Удары мимо ворот
6
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Сморгонь» против «Ислочи», 13-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июня в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сморгонь»«Ислочь»

«Сморгонь» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Ислочь Сморгонь
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