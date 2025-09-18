19 сентября на стадионе «Торпедо» в Жодино пройдет матч 22 тура Высшей лиги, где «Торпедо-БелАЗ» примет «Сморгонь». Хозяева борются за место в зоне еврокубков, тогда как гости ведут борьбу за выживание. Разница в задачах и классе команд обещает заметно повлиять на ход встречи.
«Торпедо-БелАЗ»
Жодинский клуб находится в хорошей форме: победы над «МЛ Витебском» (1:0) и «Динамо Брест» (2:0) позволяют команде оставаться в верхней части таблицы. С 37 очками «Торпедо-БелАЗ» занимает 4-е место и продолжает погоню за лидерами. Ключевой фактор успеха – стабильная атака: восемь мячей в последних пяти встречах. Лидер нападения Павел Седько с 10 голами в сезоне является главным оружием хозяев. Однако оборона не всегда надежна: шесть пропущенных за тот же период говорят о том, что команда уязвима при быстрых атаках соперников.
«Сморгонь»
Команда занимает 14-е место и борется за сохранение прописки в элите. Несмотря на низкое место, «Сморгонь» показывает характер: ничьи с «Нафтаном» (1:1) и «Арсеналом Дзержинск» (1:1), а также победа над «Динамо Брест» (1:0) подтверждают, что клуб способен навязать борьбу даже более сильным соперникам. Однако проблемная атака (3 гола в 5 матчах) и ограниченные кадровые ресурсы не позволяют рассчитывать на стабильность.
Факты о командах
«Торпедо-БелАЗ»
- Не проигрывает в 4 последних матчах.
- В среднем: 1.60 забито и 1.20 пропущено за последние 5 игр.
- Забивает в 5 матчах подряд.
- Побеждает в 3 последних очных встречах со «Сморгонью».
«Сморгонь»
- Всего 14 очков после 20 туров.
- В среднем: 0.60 забито и 0.60 пропущено за последние 5 игр.
- Забивает крайне мало – 3 гола за 5 матчей.
- Не проигрывает в 7 из 9 последних встреч.
Прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» – «Сморгонь»
Жодинский клуб подходит к матчу в роли явного фаворита, обладая более мощной атакой и стабильной формой. «Сморгонь» может сыграть дисциплинированно в обороне, но ограниченные атакующие возможности вряд ли позволят рассчитывать на сенсацию. При поддержке своих болельщиков «Торпедо-БелАЗ» обязан брать три очка и укреплять позиции в зоне еврокубков. Вероятен сценарий с контролем матча хозяевами и минимальной результативностью гостей.
Рекомендованные ставки
- Победа «Торпедо-БелАЗ» – коэффициент 1.60
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
- «Сморгонь» не забьет – коэффициент 2.10