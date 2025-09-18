Введите ваш ник на сайте
«Торпедо-БелАЗ» – «Сморгонь»: прогноз и ставки на матч 19 сентября 2025 с коэффициентом 1.60

18 сентября 2025 9:54
Торпедо-БелАЗ - Сморгонь
19 сент. 2025, пятница 18:30 | Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа «Торпедо-БелАЗ»
Сделать ставку

19 сентября на стадионе «Торпедо» в Жодино пройдет матч 22 тура Высшей лиги, где «Торпедо-БелАЗ» примет «Сморгонь». Хозяева борются за место в зоне еврокубков, тогда как гости ведут борьбу за выживание. Разница в задачах и классе команд обещает заметно повлиять на ход встречи.

«Торпедо-БелАЗ»

Жодинский клуб находится в хорошей форме: победы над «МЛ Витебском» (1:0) и «Динамо Брест» (2:0) позволяют команде оставаться в верхней части таблицы. С 37 очками «Торпедо-БелАЗ» занимает 4-е место и продолжает погоню за лидерами. Ключевой фактор успеха – стабильная атака: восемь мячей в последних пяти встречах. Лидер нападения Павел Седько с 10 голами в сезоне является главным оружием хозяев. Однако оборона не всегда надежна: шесть пропущенных за тот же период говорят о том, что команда уязвима при быстрых атаках соперников.

«Сморгонь»

Команда занимает 14-е место и борется за сохранение прописки в элите. Несмотря на низкое место, «Сморгонь» показывает характер: ничьи с «Нафтаном» (1:1) и «Арсеналом Дзержинск» (1:1), а также победа над «Динамо Брест» (1:0) подтверждают, что клуб способен навязать борьбу даже более сильным соперникам. Однако проблемная атака (3 гола в 5 матчах) и ограниченные кадровые ресурсы не позволяют рассчитывать на стабильность.

Факты о командах

«Торпедо-БелАЗ»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах.
  • В среднем: 1.60 забито и 1.20 пропущено за последние 5 игр.
  • Забивает в 5 матчах подряд.
  • Побеждает в 3 последних очных встречах со «Сморгонью».

«Сморгонь»

  • Всего 14 очков после 20 туров.
  • В среднем: 0.60 забито и 0.60 пропущено за последние 5 игр.
  • Забивает крайне мало – 3 гола за 5 матчей.
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних встреч.

Личные встречи
78% (7)
11% (1)
11% (1)
22
Забитых мячей
6
2.44
В среднем за матч
0.67
7:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  7:1
Самая крупная ничья:  1:1
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 1
03.05.2025
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Сморгонь
0 : 4
14.09.2024
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
27.04.2024
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
Сморгонь
1 : 1
13.08.2023
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 1
01.04.2023
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
7 : 1
02.10.2021
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Сморгонь
1 : 3
22.05.2021
Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии, 23 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
17.10.2009
Сморгонь
Чемпионат Белоруссии, 10 тур
Сморгонь
0 : 1
30.05.2009
Торпедо-БелАЗ
Показать все

Прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» – «Сморгонь»

Жодинский клуб подходит к матчу в роли явного фаворита, обладая более мощной атакой и стабильной формой. «Сморгонь» может сыграть дисциплинированно в обороне, но ограниченные атакующие возможности вряд ли позволят рассчитывать на сенсацию. При поддержке своих болельщиков «Торпедо-БелАЗ» обязан брать три очка и укреплять позиции в зоне еврокубков. Вероятен сценарий с контролем матча хозяевами и минимальной результативностью гостей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Торпедо-БелАЗ» – коэффициент 1.60
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
  • «Сморгонь» не забьет – коэффициент 2.10

1.60
Победа «Торпедо-БелАЗ»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Беларусь. Высшая лига Сморгонь Торпедо-БелАЗ
Другие прогнозы
18.09.2025
18:30
1.73
Россия. Кубок, группа D, 4 тур
ЦСКА - Балтика
Победа ЦСКА 
18.09.2025
18:40
3.45
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Таавун - Аль-Иттифак
Ничья
18.09.2025
18:40
2.05
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Холуд - Дамак
Победа «Аль-Холуда»
18.09.2025
19:45
1.75
Лига чемпионов, 1 тур
Копенгаген - Байер
Обе забьют
18.09.2025
19:45
1.85
Лига чемпионов, 1 тур
Брюгге - Монако
«Брюгге» не проиграет (1Х)
18.09.2025
20:45
1.60
Россия. Кубок, группа C, 4 тур
Спартак - Ростов
Победа «Спартака»
Рекомендуем
