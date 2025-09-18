19 сентября на стадионе «Торпедо» в Жодино пройдет матч 22 тура Высшей лиги, где «Торпедо-БелАЗ» примет «Сморгонь». Хозяева борются за место в зоне еврокубков, тогда как гости ведут борьбу за выживание. Разница в задачах и классе команд обещает заметно повлиять на ход встречи.

«Торпедо-БелАЗ»

Жодинский клуб находится в хорошей форме: победы над «МЛ Витебском» (1:0) и «Динамо Брест» (2:0) позволяют команде оставаться в верхней части таблицы. С 37 очками «Торпедо-БелАЗ» занимает 4-е место и продолжает погоню за лидерами. Ключевой фактор успеха – стабильная атака: восемь мячей в последних пяти встречах. Лидер нападения Павел Седько с 10 голами в сезоне является главным оружием хозяев. Однако оборона не всегда надежна: шесть пропущенных за тот же период говорят о том, что команда уязвима при быстрых атаках соперников.

«Сморгонь»

Команда занимает 14-е место и борется за сохранение прописки в элите. Несмотря на низкое место, «Сморгонь» показывает характер: ничьи с «Нафтаном» (1:1) и «Арсеналом Дзержинск» (1:1), а также победа над «Динамо Брест» (1:0) подтверждают, что клуб способен навязать борьбу даже более сильным соперникам. Однако проблемная атака (3 гола в 5 матчах) и ограниченные кадровые ресурсы не позволяют рассчитывать на стабильность.

Факты о командах

«Торпедо-БелАЗ»

Не проигрывает в 4 последних матчах.

В среднем: 1.60 забито и 1.20 пропущено за последние 5 игр.

Забивает в 5 матчах подряд.

Побеждает в 3 последних очных встречах со «Сморгонью».

«Сморгонь»

Всего 14 очков после 20 туров.

В среднем: 0.60 забито и 0.60 пропущено за последние 5 игр.

Забивает крайне мало – 3 гола за 5 матчей.

Не проигрывает в 7 из 9 последних встреч.

Прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» – «Сморгонь»

Жодинский клуб подходит к матчу в роли явного фаворита, обладая более мощной атакой и стабильной формой. «Сморгонь» может сыграть дисциплинированно в обороне, но ограниченные атакующие возможности вряд ли позволят рассчитывать на сенсацию. При поддержке своих болельщиков «Торпедо-БелАЗ» обязан брать три очка и укреплять позиции в зоне еврокубков. Вероятен сценарий с контролем матча хозяевами и минимальной результативностью гостей.

Рекомендованные ставки