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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Сморгонь
Торпедо-БелАЗ - Сморгонь: обзор матча 01 апреля 2023
Торпедо-БелАЗ
01.04.2023, суббота, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Сморгонь
30'
К. Глущенков
65'
А. Дылевский (АГ)
70'
П. Селезнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо-БелАЗ - Сморгонь
Замена
А. Батищев
️️️️
Д. Лисакович
90'
+4
Замена
А. Ксенофонтов
️️️️
А. Ковалев
80'
70'
ГОЛ! 2:1!
П. Селезнев
Пас отдал
М. Краснов
69'
Замена
М. Краснов
️️️️
П. Горбач
69'
Замена
В. Есин
️️️️
В. Шубович
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Дылевский
65'
59'
Желтая карточка
М. Дуксо
47'
Желтая карточка
А. Дылевский
46'
Замена
М. Дуксо
️️️️
Г. Рассадкин
46'
Замена
И. Жуков
️️️️
С. Атрашкевич
ГОЛ! 1:0!
К. Глущенков
Пас отдал
Е. Шевченко
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
96
Владислав Мелько
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
29
Никита Пацко
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Сморгонь
12
Павел Охремчук
ВР
27
Сергей Усеня
ЦЗ
44
Артем Дылевский
ЦЗ
14
Владислав Шубович
ЦЗ
30
Виталий Лихтин
ОП
5
Павел Селезнев
ОП
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
10
Идрис Нурадин
ЦФ
3
Кристиан Интсоен
ЦФ
Главный тренер
Игорь Трухов
Торпедо-БелАЗ
25
Тимофей Юрасов
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
9
Александр Батищев
ОП
11
Егор Мычелкин
ЦП
19
Владислав Скавпнев
ЦП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Сморгонь
16
Антон Велесюк
ВР
4
Илья Жуков
ЦЗ
14
Илья Коваль
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
11
Тимур Лобанов
ОП
27
Максим Гаевой
ЦП
17
Матвей Дуксо
ЦП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
40
Марк Краснов
ЦФ
17
Альберт Копытич
ЦФ
3-1-2-3-1
16
Абрамович
2
Чиж
96
Мелько
3
Глущенков
6
Мякиш
6
Премудров
11
Лисакович
30
Побудей
17
Ковалев
29
Пацко
21
Шевченко
3-2-1-4
12
Охремчук
27
Усеня
44
Дылевский
14
Шубович
30
Лихтин
5
Селезнев
80
Атрашкевич
3
Интсоен
10
Нурадин
23
Горбач
88
Рассадкин
11
Лисакович
9
Батищев
9
Батищев
11
Лисакович
17
Ковалев
80
Ксенофонтов
80
Ксенофонтов
17
Ковалев
80
Атрашкевич
4
Жуков
4
Жуков
80
Атрашкевич
23
Горбач
40
Краснов
40
Краснов
23
Горбач
14
Шубович
27
Есин
27
Есин
14
Шубович
88
Рассадкин
17
Дуксо
17
Дуксо
88
Рассадкин
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Сморгонь
25
Тимофей Юрасов
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
11
Егор Мычелкин
ЦП
19
Владислав Скавпнев
ЦП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
78
Владислав Ковалевич
ПВ
14
Илья Коваль
ЦЗ
16
Антон Велесюк
ВР
11
Тимур Лобанов
ОП
27
Максим Гаевой
ЦП
17
Альберт Копытич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Трухов
Остались в запасе
25
Тимофей Юрасов
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
11
Егор Мычелкин
ЦП
19
Владислав Скавпнев
ЦП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Остались в запасе
78
Владислав Ковалевич
ПВ
14
Илья Коваль
ЦЗ
16
Антон Велесюк
ВР
11
Тимур Лобанов
ОП
27
Максим Гаевой
ЦП
17
Альберт Копытич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Игорь Трухов
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Сморгонь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Шумилов
Стадион:
Торпедо
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