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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Сморгонь - Торпедо-БелАЗ
Сморгонь - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 14 сентября 2024
Сморгонь
14.09.2024, суббота, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
0 : 4
Завершен
Торпедо-БелАЗ
32'
А. Залеский
51'
М. Скавыш
84'
И. Руцкий
87'
М. Скавыш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сморгонь - Торпедо-БелАЗ
87'
ГОЛ! 0:4!
М. Скавыш
87'
Замена
А. Кобет
️️️️
А. Ковалев
84'
ГОЛ! 0:3!
И. Руцкий
Пас отдал
А. Ковалев
77'
Желтая карточка
А. Ковалев
Желтая карточка
А. Тишко
75'
73'
Замена
S. Ruban
️️️️
В. Побудей
73'
Замена
И. Руцкий
️️️️
И. Бурко
Замена
П. Горбач
️️️️
В. Лихтин
73'
63'
Замена
Н. Пацко
️️️️
И. Василевич
Замена
П. Селезнев
️️️️
М. Бамба
63'
Замена
М. Аскаров
️️️️
К. Леонович
63'
Желтая карточка
В. Лихтин
60'
53'
Желтая карточка
В. Побудей
51'
ГОЛ! 0:2!
М. Скавыш
Пас отдал
И. Бурко
Замена
К. Интсоен
️️️️
А. Азиз Туре
51'
46'
Замена
М. Скавыш
️️️️
Д. Лаптев
Желтая карточка
А. Азиз Туре
45'
32'
ГОЛ! 0:1!
А. Залеский
Пас отдал
А. Шукуров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
66
Ямусса Камара
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
2
Мохамед Бамба
ЦП
7
Андрей Левковец
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
9
Кирилл Леонович
ПВ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Торпедо-БелАЗ
41
Максим Плотников
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
44
Алексей Бутаревич
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Сморгонь
16
Антон Велесюк
ВР
19
Максим Азарко
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
22
Артем Глотько
ЦЗ
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ОП
17
Альберт Копытич
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
29
Никита Пацко
ПВ
15
Максим Скавыш
ЦФ
9
Андрей Кобет
ЦФ
14
Stanislav Ruban
ЦФ
3-2-2-3
1
Новичков
25
Туре
50
Шалашников
27
Тишко
66
Камара
30
Лихтин
2
Бамба
7
Левковец
19
Гиберо
17
Дуксо
9
Леонович
3-1-1-3-2
41
Плотников
27
Нечаев
13
Залеский
5
Бурко
44
Бутаревич
6
Премудров
17
Ковалев
10
Шукуров
30
Побудей
25
Василевич
10
Лаптев
25
Туре
3
Интсоен
3
Интсоен
25
Туре
9
Леонович
72
Аскаров
72
Аскаров
9
Леонович
2
Бамба
5
Селезнев
5
Селезнев
2
Бамба
30
Лихтин
23
Горбач
23
Горбач
30
Лихтин
5
Бурко
19
Руцкий
19
Руцкий
5
Бурко
25
Василевич
29
Пацко
29
Пацко
25
Василевич
10
Лаптев
15
Скавыш
15
Скавыш
10
Лаптев
17
Ковалев
9
Кобет
9
Кобет
17
Ковалев
30
Побудей
14
14
30
Побудей
Остались в запасе
Сморгонь
Торпедо-БелАЗ
16
Антон Велесюк
ВР
19
Максим Азарко
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
17
Альберт Копытич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
16
Антон Велесюк
ВР
19
Максим Азарко
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
17
Альберт Копытич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Остались в запасе
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Сморгонь - Торпедо-БелАЗ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
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