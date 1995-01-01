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    Сморгонь - результаты

    Город Сморгонь
    Дивизион Белоруссия-Первая Лига
    Сайт http://fcsmorgon.by/index.html
    Стадион Юность
    Турниры:
    Белоруссия. Высшая лига 2021
    30 тур
    		28 ноября, воскресенье 13:00 Сморгонь 1:0 Минск
    29 тур
    		20 ноября, суббота 13:00 Гомель 0:0 Сморгонь
    28 тур
    		7 ноября, воскресенье 15:00 Сморгонь 1:1 Динамо-Брест
    27 тур
    		23 октября, суббота 13:00 Слуцк 2:1 Сморгонь
    26 тур
    		16 октября, суббота 15:00 Сморгонь 2:0 Витебск
    25 тур
    		2 октября, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 7:1 Сморгонь
    24 тур
    		26 сентября, воскресенье 16:00 Сморгонь 0:5 Динамо
    23 тур
    		19 сентября, воскресенье 20:00 Неман 5:0 Сморгонь
    22 тур
    		12 сентября, воскресенье 15:45 Сморгонь 1:3 БАТЭ
    21 тур
    		27 августа, пятница 00:00 Спутник 0:3 Сморгонь
    Тех. поражение
    20 тур
    		21 августа, суббота 16:00 Сморгонь 1:1 Рух
    4 тур
    		15 августа, воскресенье 15:30 Сморгонь 2:2 Шахтер
    3 тур
    		31 июля, суббота 18:00 Сморгонь 0:2 Славия-Мозырь
    17 тур
    		25 июля, воскресенье 18:00 Сморгонь 1:2 Ислочь
    1 тур
    		17 июля, суббота 18:45 Сморгонь 2:2 Энергетик-БГУ
    15 тур
    		2 июля, пятница 18:00 Минск 2:2 Сморгонь
    14 тур
    		26 июня, суббота 16:45 Сморгонь 1:2 Гомель
    13 тур
    		18 июня, пятница 20:00 Динамо-Брест 2:2 Сморгонь
    12 тур
    		12 июня, суббота 14:45 Сморгонь 1:1 Слуцк
    11 тур
    		28 мая, пятница 18:10 Витебск 5:0 Сморгонь
    10 тур
    		22 мая, суббота 14:30 Сморгонь 1:3 Торпедо-БелАЗ
    9 тур
    		14 мая, пятница 20:00 Динамо 2:0 Сморгонь
    8 тур
    		7 мая, пятница 18:00 Сморгонь 0:2 Неман
    7 тур
    		1 мая, суббота 20:00 БАТЭ 1:0 Сморгонь
    6 тур
    		23 апреля, пятница 18:00 Сморгонь 2:0 Спутник
    5 тур
    		18 апреля, воскресенье 16:00 Рух 5:0 Сморгонь
    19 тур
    		11 апреля, воскресенье 20:00 Шахтер 3:0 Сморгонь
    18 тур
    		4 апреля, воскресенье 16:00 Славия-Мозырь 1:1 Сморгонь
    2 тур
    		19 марта, пятница 20:45 Ислочь 2:0 Сморгонь
    1 тур
    		13 марта, суббота 14:00 Энергетик-БГУ 3:0 Сморгонь
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