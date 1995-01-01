Турниры:
Белоруссия. Высшая лига 2021
|30 тур
|28 ноября, воскресенье
|13:00
|Сморгонь
|1:0
|Минск
|29 тур
|20 ноября, суббота
|13:00
|Гомель
|0:0
|Сморгонь
|28 тур
|7 ноября, воскресенье
|15:00
|Сморгонь
|1:1
|Динамо-Брест
|27 тур
|23 октября, суббота
|13:00
|Слуцк
|2:1
|Сморгонь
|26 тур
|16 октября, суббота
|15:00
|Сморгонь
|2:0
|Витебск
|25 тур
|2 октября, суббота
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|7:1
|Сморгонь
|24 тур
|26 сентября, воскресенье
|16:00
|Сморгонь
|0:5
|Динамо
|23 тур
|19 сентября, воскресенье
|20:00
|Неман
|5:0
|Сморгонь
|22 тур
|12 сентября, воскресенье
|15:45
|Сморгонь
|1:3
|БАТЭ
|21 тур
|27 августа, пятница
|00:00
|Спутник
|0:3
|Сморгонь
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Тех. поражение
|20 тур
|21 августа, суббота
|16:00
|Сморгонь
|1:1
|Рух
|4 тур
|15 августа, воскресенье
|15:30
|Сморгонь
|2:2
|Шахтер
|3 тур
|31 июля, суббота
|18:00
|Сморгонь
|0:2
|Славия-Мозырь
|17 тур
|25 июля, воскресенье
|18:00
|Сморгонь
|1:2
|Ислочь
|1 тур
|17 июля, суббота
|18:45
|Сморгонь
|2:2
|Энергетик-БГУ
|15 тур
|2 июля, пятница
|18:00
|Минск
|2:2
|Сморгонь
|14 тур
|26 июня, суббота
|16:45
|Сморгонь
|1:2
|Гомель
|13 тур
|18 июня, пятница
|20:00
|Динамо-Брест
|2:2
|Сморгонь
|12 тур
|12 июня, суббота
|14:45
|Сморгонь
|1:1
|Слуцк
|11 тур
|28 мая, пятница
|18:10
|Витебск
|5:0
|Сморгонь
|10 тур
|22 мая, суббота
|14:30
|Сморгонь
|1:3
|Торпедо-БелАЗ
|9 тур
|14 мая, пятница
|20:00
|Динамо
|2:0
|Сморгонь
|8 тур
|7 мая, пятница
|18:00
|Сморгонь
|0:2
|Неман
|7 тур
|1 мая, суббота
|20:00
|БАТЭ
|1:0
|Сморгонь
|6 тур
|23 апреля, пятница
|18:00
|Сморгонь
|2:0
|Спутник
|5 тур
|18 апреля, воскресенье
|16:00
|Рух
|5:0
|Сморгонь
|19 тур
|11 апреля, воскресенье
|20:00
|Шахтер
|3:0
|Сморгонь
|18 тур
|4 апреля, воскресенье
|16:00
|Славия-Мозырь
|1:1
|Сморгонь
|2 тур
|19 марта, пятница
|20:45
|Ислочь
|2:0
|Сморгонь
|1 тур
|13 марта, суббота
|14:00
|Энергетик-БГУ
|3:0
|Сморгонь