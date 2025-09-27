Введите ваш ник на сайте
«Сморгонь» – «Неман»: прогноз и ставки на матч 28 сентября 2025 с коэффициентом 2.05

27 сентября 2025 11:03
Сморгонь - Неман
28 сент. 2025, воскресенье 14:00 | Беларусь. Высшая лига, 23 тур
28 сентября на стадионе «Юность» состоится матч 23-го тура чемпионата Беларуси, где «Сморгонь» примет «Неман». Обе команды находятся в разных частях таблицы, но при этом не могут похвастаться стабильностью. Для хозяев встреча имеет принципиальное значение в борьбе за сохранение прописки, а гости стремятся прервать затянувшуюся серию неудач.

«Сморгонь»

Клуб занимает 14-е место и ведeт борьбу за выживание, набрав 17 очков после 22 туров. «Сморгонь» демонстрирует низкую результативность – всего 4 забитых мяча за последние пять матчей, но при этом и оборона выглядит относительно надeжно: только 4 пропущенных. В трeх последних турах команда обязательно забивает, а лидером атаки остаeтся Секу Думбия, оформивший 3 гола в 17 встречах. Победа над «Торпедо-БелАЗ» (1:0) и ничья с «Нафтаном» (1:1) показывают, что «Сморгонь» может цепляться за очки даже против середняков.

«Неман»

Гродненский клуб идeт на 8-й позиции с 31 очком, но находится в кризисе: поражение от «Гомеля» (1:3) стало четвeртым подряд гостевым, а общее количество пропущенных мячей за пять последних игр достигло 13. При этом атакующий потенциал у «Немана» выше: команда забила 6 голов, а главным бомбардиром остаeтся Павел Савицкий с 6 точными ударами. Однако игра в обороне оставляет серьeзные вопросы, и без исправления ошибок в линии защиты рассчитывать на результат в выездных встречах крайне сложно.

Факты о командах

«Сморгонь»

  • Забил в 3 последних матчах подряд
  • В последних 5 встречах: 0.80 гола забито и 0.80 пропущено в среднем
  • Победа над «Торпедо-БелАЗ» (1:0) и ничья с «Нафтаном» (1:1) в последних турах
  • Секу Думбия – лучший бомбардир (3 мяча)

«Неман»

  • Проигрывает в 5 последних матчах на выезде
  • В последних 5 встречах: 1.20 гола забито и 2.60 пропущено в среднем
  • Пропускает в 6 матчах подряд
  • 31 очко после 19 туров, 8-е место в таблице

Личные встречи
11% (1)
22% (2)
67% (6)
4
Забитых мячей
18
0.44
В среднем за матч
2
1:0
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  5:0
Самая крупная ничья:  1:1
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Неман
0 : 1
11.05.2025
Сморгонь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Сморгонь
0 : 0
23.11.2024
Неман
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Неман
2 : 0
29.06.2024
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Сморгонь
1 : 3
01.10.2023
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Неман
3 : 1
14.05.2023
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Неман
5 : 0
19.09.2021
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Сморгонь
0 : 2
07.05.2021
Неман
Чемпионат Белоруссии, 17 тур
Неман
1 : 1
30.08.2009
Сморгонь
Чемпионат Белоруссии, 4 тур
Сморгонь
0 : 2
26.04.2009
Неман
Показать все

Прогноз на матч «Сморгонь» – «Неман»

Форма обеих команд далека от оптимальной. «Сморгонь» играет прагматично и старается закрываться в обороне, но всe же регулярно находит возможность отличиться. «Неман» же забивает чаще, но оборонительные провалы сводят на нет усилия нападения. В такой ситуации наиболее вероятным выглядит матч с голами с обеих сторон, а хозяева за счeт дисциплины могут отобрать очки.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 2.05
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

Автор: Гроховский Сергей
Беларусь. Высшая лига Неман Сморгонь
