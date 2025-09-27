28 сентября на стадионе «Юность» состоится матч 23-го тура чемпионата Беларуси, где «Сморгонь» примет «Неман». Обе команды находятся в разных частях таблицы, но при этом не могут похвастаться стабильностью. Для хозяев встреча имеет принципиальное значение в борьбе за сохранение прописки, а гости стремятся прервать затянувшуюся серию неудач.

«Сморгонь»

Клуб занимает 14-е место и ведeт борьбу за выживание, набрав 17 очков после 22 туров. «Сморгонь» демонстрирует низкую результативность – всего 4 забитых мяча за последние пять матчей, но при этом и оборона выглядит относительно надeжно: только 4 пропущенных. В трeх последних турах команда обязательно забивает, а лидером атаки остаeтся Секу Думбия, оформивший 3 гола в 17 встречах. Победа над «Торпедо-БелАЗ» (1:0) и ничья с «Нафтаном» (1:1) показывают, что «Сморгонь» может цепляться за очки даже против середняков.

«Неман»

Гродненский клуб идeт на 8-й позиции с 31 очком, но находится в кризисе: поражение от «Гомеля» (1:3) стало четвeртым подряд гостевым, а общее количество пропущенных мячей за пять последних игр достигло 13. При этом атакующий потенциал у «Немана» выше: команда забила 6 голов, а главным бомбардиром остаeтся Павел Савицкий с 6 точными ударами. Однако игра в обороне оставляет серьeзные вопросы, и без исправления ошибок в линии защиты рассчитывать на результат в выездных встречах крайне сложно.

Факты о командах

«Сморгонь»

Забил в 3 последних матчах подряд

В последних 5 встречах: 0.80 гола забито и 0.80 пропущено в среднем

Победа над «Торпедо-БелАЗ» (1:0) и ничья с «Нафтаном» (1:1) в последних турах

Секу Думбия – лучший бомбардир (3 мяча)

«Неман»

Проигрывает в 5 последних матчах на выезде

В последних 5 встречах: 1.20 гола забито и 2.60 пропущено в среднем

Пропускает в 6 матчах подряд

31 очко после 19 туров, 8-е место в таблице

Прогноз на матч «Сморгонь» – «Неман»

Форма обеих команд далека от оптимальной. «Сморгонь» играет прагматично и старается закрываться в обороне, но всe же регулярно находит возможность отличиться. «Неман» же забивает чаще, но оборонительные провалы сводят на нет усилия нападения. В такой ситуации наиболее вероятным выглядит матч с голами с обеих сторон, а хозяева за счeт дисциплины могут отобрать очки.

Рекомендованные ставки