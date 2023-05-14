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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Сморгонь
Неман - Сморгонь: обзор матча 14 мая 2023
Неман
14.05.2023, воскресенье, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Сморгонь
48'
Ю. Павлюковец
87'
М. Гаевой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неман - Сморгонь
87'
ГОЛ! 1:1!
М. Гаевой
Замена
Р. Грибовский
️️️️
Р. Папарига
83'
81'
Замена
А. Копытич
️️️️
М. Дуксо
Замена
А. Легчилин
️️️️
С. Карпович
71'
70'
Замена
В. Есин
️️️️
С. Усеня
57'
Замена
М. Гаевой
️️️️
А. Дылевский
ГОЛ! 1:0!
Ю. Павлюковец
48'
Желтая карточка
И. Садовничий
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
4
Андрей Васильев
ЛЗ
8
Юрий Пантя
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
78
Максим Яблонский
ПП
10
Роман Папарига
ЦФ
1
Максим Белов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Сморгонь
12
Павел Охремчук
ВР
4
Илья Жуков
ЦЗ
44
Артем Дылевский
ЦЗ
14
Илья Коваль
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
66
Ямусса Камара
ОП
17
Матвей Дуксо
АП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
10
Идрис Нурадин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Трухов
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
25
Константин Руденок
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
21
Alfred Mazurich
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
Сморгонь
14
Владислав Шубович
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
27
Максим Гаевой
ЦП
17
Альберт Копытич
ПВ
9
Maxim Pashkevich
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
3-3-2-1-2
33
Карпович
22
Пархоменко
20
Садовничий
8
Пантя
47
Козлов
4
Васильев
32
Павлюковец
78
Яблонский
17
Сучков
1
Белов
10
Папарига
4-1-2-1
12
Охремчук
27
Усеня
44
Дылевский
14
Коваль
4
Жуков
66
Камара
78
Ковалевич
17
Дуксо
10
Нурадин
33
Карпович
46
Легчилин
46
Легчилин
33
Карпович
10
Папарига
9
Грибовский
9
Грибовский
10
Папарига
27
Усеня
27
Есин
27
Есин
27
Усеня
44
Дылевский
27
Гаевой
27
Гаевой
44
Дылевский
17
Дуксо
17
Копытич
17
Копытич
17
Дуксо
Остались в запасе
Неман
Сморгонь
1
Артур Малиевский
ВР
25
Константин Руденок
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
21
Alfred Mazurich
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
14
Владислав Шубович
ЦЗ
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
9
Maxim Pashkevich
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Игорь Трухов
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
25
Константин Руденок
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
21
Alfred Mazurich
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Остались в запасе
14
Владислав Шубович
ЦЗ
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
9
Maxim Pashkevich
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Игорь Трухов
Статистика матча Неман - Сморгонь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
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