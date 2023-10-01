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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Сморгонь - Неман
Сморгонь - Неман: обзор матча 01 октября 2023
Сморгонь
01.10.2023, воскресенье, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
1 : 3
Завершен
Неман
33'
Е. Зубович
75'
О. Евдокимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сморгонь - Неман
Желтая карточка
К. Интсоен
90'
+3
81'
Замена
А. Легчилин
️️️️
А. Якимов
80'
Замена
Ю. Павлюковец
️️️️
М. Козлов
75'
ГОЛ! 0:2!
О. Евдокимов
Замена
М. Гаевой
️️️️
П. Селезнев
68'
62'
Замена
Р. Папарига
️️️️
Г. Алыкулов
Желтая карточка
П. Селезнев
59'
33'
ГОЛ! 0:1!
Е. Зубович
Пас отдал
С. Карпович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
12
Павел Охремчук
ВР
4
Илья Жуков
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
66
Ямусса Камара
ОП
15
Владислав Яцкевич
ЦП
5
Павел Селезнев
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Игорь Трухов
Неман
25
Константин Руденок
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
24
Андрей Якимов
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Сморгонь
16
Антон Велесюк
ВР
77
Максим Августинович
ЛЗ
30
Nikita Dubitskiy
ЦЗ
14
Владислав Шубович
ЦЗ
14
Илья Коваль
ЦЗ
23
Артем Станкевич
ЦП
27
Максим Гаевой
ЦП
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
9
Maxim Pashkevich
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
Неман
1
Максим Белов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
37
Mark Krasnov
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
2-1-2-3-2
12
Охремчук
4
Жуков
3
Интсоен
66
Камара
15
Яцкевич
5
Селезнев
27
Есин
17
Дуксо
78
Ковалевич
23
Горбач
20
Кабачевский
4-1-3-1-1
25
Руденок
20
Садовничий
22
Пархоменко
33
Карпович
8
Пантя
47
Козлов
24
Якимов
15
Евдокимов
88
Савицкий
11
Алыкулов
17
Зубович
5
Селезнев
27
Гаевой
27
Гаевой
5
Селезнев
24
Якимов
46
Легчилин
46
Легчилин
24
Якимов
47
Козлов
32
Павлюковец
32
Павлюковец
47
Козлов
11
Алыкулов
10
Папарига
10
Папарига
11
Алыкулов
Остались в запасе
Сморгонь
Неман
16
Антон Велесюк
ВР
77
Максим Августинович
ЛЗ
30
Nikita Dubitskiy
ЦЗ
14
Владислав Шубович
ЦЗ
14
Илья Коваль
ЦЗ
23
Артем Станкевич
ЦП
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
9
Maxim Pashkevich
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Трухов
1
Максим Белов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
37
Mark Krasnov
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
16
Антон Велесюк
ВР
77
Максим Августинович
ЛЗ
30
Nikita Dubitskiy
ЦЗ
14
Владислав Шубович
ЦЗ
14
Илья Коваль
ЦЗ
23
Артем Станкевич
ЦП
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
9
Maxim Pashkevich
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Белов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
37
Mark Krasnov
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Трухов
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Сморгонь - Неман
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Информация о матче
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