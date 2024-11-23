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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Сморгонь - Неман
Сморгонь - Неман: обзор матча 23 ноября 2024
Сморгонь
23.11.2024, суббота, 13:00
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Неман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сморгонь - Неман
87'
Замена
М. Яблонский
️️️️
С. Карпович
Замена
П. Селезнев
️️️️
К. Леонович
76'
67'
Замена
П. Савицкий
️️️️
Г. Алыкулов
Желтая карточка
М. Гаевой
62'
Желтая карточка
А. Шалашников
50'
46'
Замена
Е. Зубович
️️️️
Ю. Павлюковец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
66
Ямусса Камара
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
2
Мохамед Бамба
ЦП
7
Андрей Левковец
ЦП
27
Максим Гаевой
ЦП
9
Кирилл Леонович
ПВ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Неман
1
Максим Белов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
8
Юрий Пантя
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
80
Леонард Гвет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Сморгонь
19
Максим Азарко
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
22
Артем Глотько
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
5
Павел Селезнев
ОП
23
Артем Станкевич
ПВ
17
Альберт Копытич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
78
Максим Яблонский
ПП
17
Егор Зубович
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
4-2-3-1
1
Новичков
3
Интсоен
44
Луцевич
25
Туре
50
Шалашников
66
Камара
30
Лихтин
2
Бамба
7
Левковец
27
Гаевой
9
Леонович
3-3-2-1-1
1
Белов
33
Карпович
20
Садовничий
22
Пархоменко
4
Васильев
47
Козлов
8
Пантя
32
Павлюковец
15
Евдокимов
11
Алыкулов
80
Гвет
9
Леонович
5
Селезнев
5
Селезнев
9
Леонович
11
Алыкулов
88
Савицкий
88
Савицкий
11
Алыкулов
33
Карпович
78
Яблонский
78
Яблонский
33
Карпович
32
Павлюковец
17
Зубович
17
Зубович
32
Павлюковец
Остались в запасе
Сморгонь
Неман
19
Максим Азарко
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
22
Артем Глотько
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
23
Артем Станкевич
ПВ
17
Альберт Копытич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
1
Артур Малиевский
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
22
Артем Глотько
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
23
Артем Станкевич
ПВ
17
Альберт Копытич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Сморгонь - Неман
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
2 : 3
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
2 : 3
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
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