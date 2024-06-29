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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Сморгонь
Неман - Сморгонь: обзор матча 29 июня 2024
Неман
29.06.2024, суббота, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Сморгонь
7'
П. Савицкий (П)
70'
П. Савицкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неман - Сморгонь
Замена
В. Космынин
️️️️
И. Кухарчик
90'
+3
Замена
А. Якимов
️️️️
О. Евдокимов
85'
77'
Замена
А. Копытич
️️️️
М. Гаевой
ГОЛ! 2:0!
П. Савицкий
Пас отдал
Г. Алыкулов
70'
64'
Замена
П. Горбач
️️️️
К. Леонович
Замена
Л. Гвет
️️️️
Е. Зубович
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Савицкий
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
1
Максим Белов
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
15
Олег Евдокимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ОП
66
Ямусса Камара
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
27
Максим Гаевой
ЦП
9
Кирилл Леонович
ПВ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
90
Владислав Космынин
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
80
Леонард Гвет
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Сморгонь
12
Павел Охремчук
ВР
16
Антон Велесюк
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
14
Владислав Шубович
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
23
Артем Станкевич
ПВ
17
Альберт Копытич
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Белов
8
Пантя
22
Пархоменко
55
Лаврик
33
Карпович
47
Козлов
15
Евдокимов
88
Савицкий
8
Кухарчик
11
Алыкулов
17
Зубович
3-3-1-1
1
Новичков
42
Джон
50
Шалашников
44
Луцевич
5
Селезнев
66
Камара
30
Лихтин
27
Гаевой
9
Леонович
8
Кухарчик
90
Космынин
90
Космынин
8
Кухарчик
15
Евдокимов
24
Якимов
24
Якимов
15
Евдокимов
17
Зубович
80
Гвет
80
Гвет
17
Зубович
27
Гаевой
17
Копытич
17
Копытич
27
Гаевой
9
Леонович
23
Горбач
23
Горбач
9
Леонович
Остались в запасе
Неман
Сморгонь
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
8
Игорь Костров
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
12
Павел Охремчук
ВР
16
Антон Велесюк
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
14
Владислав Шубович
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
23
Артем Станкевич
ПВ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
8
Игорь Костров
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Остались в запасе
12
Павел Охремчук
ВР
16
Антон Велесюк
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
14
Владислав Шубович
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
23
Артем Станкевич
ПВ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Статистика матча Неман - Сморгонь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
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