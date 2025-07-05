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  • «Сморгонь» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2025

«Сморгонь» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2025

5 июля 2025, 15:20
Сморгонь
05.07.2025, суббота, 16:30
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Гомель
46' С. Думбия 84' В. Яцкевич (АГ) 90' С. Думбия
48' А. Бутько
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
19
Максим Азарко
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
2
Владимир Тонкевич
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
15
Егор Бабич
ЛВ
7
Андрей Левковец
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
6
Секу Думбия
ЦП
2
Мохамед Бамба
ЦП
10
Saidumar Sodiqov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
13
Илья Алексиевич
ОП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
20
Лукуман Алиу
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
70
Александр Бутько
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Сморгонь
16
Дмитрий Сай
ВР
4
Мусса Диалло
ЦЗ
78
Максим Яблонский
ПП
23
Артем Станкевич
ПВ
9
Vladislav Chebotar
ЦФ
Гомель
21
Александр Нечаев
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
63
Абу Суфьян Вадду
ЦФ
79
Кирилл Чебураков
ЦФ
4-4-1-1
19
Азарко
77
Богданович
3
Интсоен
2
Тонкевич
27
Тишко
7
Левковец
6
Думбия
2
Бамба
8
Масловский
15
Бабич
10
4-1-2-2-1
44
Клещук
15
Яцкевич
16
Заяц
3
Чаговец
3
Матвейчик
13
Алексиевич
9
Бородин
20
Алиу
8
Барсуков
17
Мартинкевич
70
Бутько
2
Тонкевич
78
Яблонский
78
Яблонский
2
Тонкевич
10
23
Станкевич
23
Станкевич
10
6
Думбия
9
9
6
Думбия
16
Заяц
30
Трояков
30
Трояков
16
Заяц
13
Алексиевич
37
Давискиба
37
Давискиба
13
Алексиевич
3
Матвейчик
17
Потапенко
17
Потапенко
3
Матвейчик
9
Бородин
63
Вадду
63
Вадду
9
Бородин
8
Барсуков
79
Чебураков
79
Чебураков
8
Барсуков
Остались в запасе
Сморгонь
Гомель
16
Дмитрий Сай
ВР
4
Мусса Диалло
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Дорохович
21
Александр Нечаев
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
4
Мусса Диалло
ЦЗ
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Сморгонь - Гомель
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Сморгонь» против «Гомеля», 15-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сморгонь»«Гомель»

«Сморгонь» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Гомель Сморгонь
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