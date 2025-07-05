05.07.2025, суббота, 16:30
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Сморгонь
4-4-1-1
19
Азарко
77
Богданович
3
Интсоен
2
Тонкевич
27
Тишко
7
Левковец
6
Думбия
2
Бамба
8
Масловский
15
Бабич
10
4-1-2-2-1
44
Клещук
15
Яцкевич
16
Заяц
3
Чаговец
3
Матвейчик
13
Алексиевич
9
Бородин
20
Алиу
8
Барсуков
17
Мартинкевич
70
Бутько
2
Тонкевич
78
Яблонский
78
Яблонский
2
Тонкевич
10
23
Станкевич
23
Станкевич
10
6
Думбия
9
9
6
Думбия
16
Заяц
30
Трояков
30
Трояков
16
Заяц
13
Алексиевич
37
Давискиба
37
Давискиба
13
Алексиевич
3
Матвейчик
17
Потапенко
17
Потапенко
3
Матвейчик
9
Бородин
63
Вадду
63
Вадду
9
Бородин
8
Барсуков
79
Чебураков
79
Чебураков
8
Барсуков
Остались в запасе
Сморгонь
Гомель
16
Дмитрий Сай
ВР
4
Мусса Диалло
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Дорохович
21
Александр Нечаев
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
4
Мусса Диалло
ЦЗ
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Сморгонь - Гомель
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Сморгонь» против «Гомеля», 15-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июля в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сморгонь» – «Гомель»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»