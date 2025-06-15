Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против «Сморгони», 12-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 июня в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витебск» – «Сморгонь»