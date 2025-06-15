15.06.2025, воскресенье, 19:15
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Витебск
Витебск
4-1-2-2-1
12
Харитонов
24
Макушинский
23
Наумов
22
Егоров
3
Жумаев
30
Башилов
17
Новых
26
Тихоновский
80
Ксенофонтов
9
Леонович
37
Радиковский
3-2-4-1
19
Азарко
4
Диалло
3
Интсоен
2
Тонкевич
5
Фирсов
77
Богданович
6
Думбия
2
Бамба
8
Масловский
7
Левковец
9
17
Новых
15
15
17
Новых
80
Ксенофонтов
7
Лисовский
7
Лисовский
80
Ксенофонтов
9
Леонович
20
Краснов
20
Краснов
9
Леонович
24
Макушинский
55
Гирс
55
Гирс
24
Макушинский
9
78
Яблонский
78
Яблонский
9
Остались в запасе
Витебск
Сморгонь
77
Дмитрий Гущенко
ВР
1
Иван Новичков
ВР
88
Даниил Песняк
ЦП
10
Mikhail Osipov
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
11
Седрик Куадио
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
1
Алексей Колтыгин
ВР
26
Koffi Bini
ЦЗ
19
Alisher Rakhimov
ЦП
10
Saidumar Sodiqov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
1
Иван Новичков
ВР
88
Даниил Песняк
ЦП
10
Mikhail Osipov
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
11
Седрик Куадио
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Колтыгин
ВР
26
Koffi Bini
ЦЗ
19
Alisher Rakhimov
ЦП
10
Saidumar Sodiqov
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Главный тренер
Сергей Дорохович
Статистика матча Витебск - Сморгонь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против «Сморгони», 12-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 июня в 19:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витебск» – «Сморгонь»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»