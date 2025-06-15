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  • «Витебск» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июня 2025

«Витебск» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июня 2025

15 июня 2025, 18:05
Витебск
15.06.2025, воскресенье, 19:15
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Сморгонь
52' А. Ксенофонтов 75' А. Ксенофонтов
80' А. Фирсов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
30
Михаил Башилов
ОП
17
Евгений Новых
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
9
Кирилл Леонович
ПВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Сморгонь
19
Максим Азарко
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
4
Мусса Диалло
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
2
Владимир Тонкевич
ЦЗ
5
Алексей Фирсов
ПЗ
7
Андрей Левковец
ЦП
6
Секу Думбия
ЦП
2
Мохамед Бамба
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
9
Vladislav Chebotar
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
1
Иван Новичков
ВР
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
88
Даниил Песняк
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
10
Mikhail Osipov
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
11
Седрик Куадио
ЦФ
Сморгонь
1
Алексей Колтыгин
ВР
26
Koffi Bini
ЦЗ
19
Alisher Rakhimov
ЦП
78
Максим Яблонский
ПП
10
Saidumar Sodiqov
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Харитонов
24
Макушинский
23
Наумов
22
Егоров
3
Жумаев
30
Башилов
17
Новых
26
Тихоновский
80
Ксенофонтов
9
Леонович
37
Радиковский
3-2-4-1
19
Азарко
4
Диалло
3
Интсоен
2
Тонкевич
5
Фирсов
77
Богданович
6
Думбия
2
Бамба
8
Масловский
7
Левковец
9
17
Новых
15
15
17
Новых
80
Ксенофонтов
7
Лисовский
7
Лисовский
80
Ксенофонтов
9
Леонович
20
Краснов
20
Краснов
9
Леонович
24
Макушинский
55
Гирс
55
Гирс
24
Макушинский
9
78
Яблонский
78
Яблонский
9
Остались в запасе
Витебск
Сморгонь
77
Дмитрий Гущенко
ВР
1
Иван Новичков
ВР
88
Даниил Песняк
ЦП
10
Mikhail Osipov
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
11
Седрик Куадио
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
1
Алексей Колтыгин
ВР
26
Koffi Bini
ЦЗ
19
Alisher Rakhimov
ЦП
10
Saidumar Sodiqov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
1
Иван Новичков
ВР
88
Даниил Песняк
ЦП
10
Mikhail Osipov
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
11
Седрик Куадио
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Колтыгин
ВР
26
Koffi Bini
ЦЗ
19
Alisher Rakhimov
ЦП
10
Saidumar Sodiqov
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Главный тренер
Сергей Дорохович
Статистика матча Витебск - Сморгонь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против «Сморгони», 12-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 июня в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витебск» – «Сморгонь»

«Витебск» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Сморгонь Витебск
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