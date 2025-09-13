13.09.2025, суббота, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
4-4-2
16
Василючек
33
2
Тонкевич
3
Интсоен
5
Фирсов
2
Бамба
6
Думбия
7
Левковец
8
Масловский
15
Бабич
23
Станкевич
4-2-1-3
13
Харитонович
88
Драбатович
5
Лебедев
3
Костомаров
23
Кингу
66
Камара
52
Кресс
7
Колядко
11
Пранович
31
Розиев
10
Протасов
8
Масловский
18
18
8
Масловский
6
Думбия
27
Тишко
27
Тишко
6
Думбия
23
Станкевич
17
Дуксо
17
Дуксо
23
Станкевич
Дуксо
78
Яблонский
78
Яблонский
Дуксо
3
Костомаров
44
Санников
44
Санников
3
Костомаров
66
Камара
19
19
66
Камара
11
Пранович
90
Грудько
90
Грудько
11
Пранович
Остались в запасе
Сморгонь
Нафтан
19
Максим Азарко
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
4
Мусса Диалло
ЦЗ
55
Timur Dubovik
ЦП
9
Vladislav Chebotar
ЦФ
25
Лама Бамба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
1
Артем Денисенко
ВР
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
12
Артем Жвирбля
ПЗ
17
Альберт Копытич
ПВ
25
Matvey Susha
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
4
Мусса Диалло
ЦЗ
55
Timur Dubovik
ЦП
9
Vladislav Chebotar
ЦФ
25
Лама Бамба
ЦФ
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
12
Артем Жвирбля
ПЗ
17
Альберт Копытич
ПВ
25
Matvey Susha
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Главный тренер
Игорь Криушенко
Статистика матча Сморгонь - Нафтан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Сморгонь» против «Нафтана», 21-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сморгонь» – «Нафтан»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»