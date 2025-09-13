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  • «Сморгонь» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

«Сморгонь» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

13 сентября 2025, 12:50
Сморгонь
13.09.2025, суббота, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Нафтан
11' К. Интсоен
28' Е. Протасов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
16
Владислав Василючек
ВР
33
Alikhan Fazylov
ЦЗ
2
Владимир Тонкевич
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
5
Алексей Фирсов
ПЗ
15
Егор Бабич
ЛВ
2
Мохамед Бамба
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
6
Секу Думбия
ЦП
7
Андрей Левковец
ЦП
23
Артем Станкевич
ПВ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
23
Мидо Кингу
ЛЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
3
Никита Костомаров
ЦЗ
10
Евген Протасов
ЛВ
66
Ямусса Камара
ОП
52
Егор Кресс
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
31
Руслан Розиев
ПВ
11
Игнат Пранович
ПВ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Сморгонь
19
Максим Азарко
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
18
Hamisu Suleiman Aliyu
ЦЗ
4
Мусса Диалло
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
55
Timur Dubovik
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
78
Максим Яблонский
ПП
9
Vladislav Chebotar
ЦФ
25
Лама Бамба
ЦФ
Нафтан
1
Артем Денисенко
ВР
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
12
Артем Жвирбля
ПЗ
19
Alisher Rakhimov
ЦП
17
Альберт Копытич
ПВ
25
Matvey Susha
ЦФ
90
Иван Грудько
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
4-4-2
16
Василючек
33
2
Тонкевич
3
Интсоен
5
Фирсов
2
Бамба
6
Думбия
7
Левковец
8
Масловский
15
Бабич
23
Станкевич
4-2-1-3
13
Харитонович
88
Драбатович
5
Лебедев
3
Костомаров
23
Кингу
66
Камара
52
Кресс
7
Колядко
11
Пранович
31
Розиев
10
Протасов
8
Масловский
18
18
8
Масловский
6
Думбия
27
Тишко
27
Тишко
6
Думбия
23
Станкевич
17
Дуксо
17
Дуксо
23
Станкевич
Дуксо
78
Яблонский
78
Яблонский
Дуксо
3
Костомаров
44
Санников
44
Санников
3
Костомаров
66
Камара
19
19
66
Камара
11
Пранович
90
Грудько
90
Грудько
11
Пранович
Остались в запасе
Сморгонь
Нафтан
19
Максим Азарко
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
4
Мусса Диалло
ЦЗ
55
Timur Dubovik
ЦП
9
Vladislav Chebotar
ЦФ
25
Лама Бамба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
1
Артем Денисенко
ВР
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
12
Артем Жвирбля
ПЗ
17
Альберт Копытич
ПВ
25
Matvey Susha
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
4
Мусса Диалло
ЦЗ
55
Timur Dubovik
ЦП
9
Vladislav Chebotar
ЦФ
25
Лама Бамба
ЦФ
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
12
Артем Жвирбля
ПЗ
17
Альберт Копытич
ПВ
25
Matvey Susha
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Главный тренер
Игорь Криушенко
Статистика матча Сморгонь - Нафтан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Сморгонь» против «Нафтана», 21-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сморгонь» – «Нафтан»

«Сморгонь» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Нафтан Сморгонь
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