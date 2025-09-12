Очная встреча аутсайдеров Высшей лиги Беларуси приобретает решающее значение в борьбе за выживание. «Сморгонь» принимает «Нафтан» в рамках 21 тура на стадионе «Юность» – и обе команды нуждаются в очках, чтобы сохранить шансы на спасение.

«Сморгонь»

Команда занимает предпоследнюю строчку турнирной таблицы с 13 очками после 19 туров. Несмотря на проигрыш «МЛ Витебску» (0:1) в последнем туре, «Сморгонь» демонстрирует определeнный прогресс – в пяти последних матчах команда пропустила лишь дважды, при этом трижды сохранила ворота «сухими». Средний показатель пропущенных – 0.40 за игру, что говорит о возросшей надeжности обороны.

В атаке ситуация менее радужная – только 4 гола за пять матчей (в среднем 0.80). При этом команда всe чаще играет прагматично и делает ставку на оборону. Лучший бомбардир – Секу Думбия с 3 мячами в 16 матчах.

«Нафтан»

После 20 туров команда занимает 13-е место с 18 очками. В последнем туре «Нафтан» сыграл вничью с «Ислочью» (2:2), а до этого чередовал поражения и победу над «Витебском» (3:0). В пяти последних встречах команда забила 8 мячей – это 1.60 в среднем за игру. Однако оборона остаeтся проблемой: 9 пропущенных мячей за тот же период (в среднем 1.80).

Команда регулярно пропускает и не демонстрирует стабильности: «Нафтан» не выигрывает три тура подряд, при этом атакует остро, но часто проваливается в защите.

Факты о командах

«Сморгонь»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Пропускает в среднем 0.40 гола за игру

Забивает в среднем 0.80 гола за игру

«Нафтан»

Пропускает в 3 последних матчах

В среднем: 1.80 пропущенных и 1.60 забитых голов за игру

Побед не было в 3 турах подряд

Прогноз на матч

Команды приблизительно равны по силам, но «Сморгонь» в последнее время показывает более организованную игру в обороне. «Нафтан» активнее в атаке, но теряет концентрацию в защите. Исходя из текущих показателей, наиболее вероятен сценарий с небольшим количеством голов и упорной борьбой. «Сморгонь» играет на своeм поле и способен не проиграть, учитывая текущую форму и дисциплину в защите.

Рекомендованные ставки