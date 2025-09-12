Введите ваш ник на сайте
«Сморгонь» – «Нафтан»: прогноз и ставки на матч 13 сентября 2025 с коэффициентом 1.75

12 сентября 2025 10:17
Сморгонь - Нафтан
13 сент. 2025, суббота 14:00 | Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
«Сморгонь» не проиграет
Сделать ставку

Очная встреча аутсайдеров Высшей лиги Беларуси приобретает решающее значение в борьбе за выживание. «Сморгонь» принимает «Нафтан» в рамках 21 тура на стадионе «Юность» – и обе команды нуждаются в очках, чтобы сохранить шансы на спасение.

«Сморгонь»

Команда занимает предпоследнюю строчку турнирной таблицы с 13 очками после 19 туров. Несмотря на проигрыш «МЛ Витебску» (0:1) в последнем туре, «Сморгонь» демонстрирует определeнный прогресс – в пяти последних матчах команда пропустила лишь дважды, при этом трижды сохранила ворота «сухими». Средний показатель пропущенных – 0.40 за игру, что говорит о возросшей надeжности обороны.

В атаке ситуация менее радужная – только 4 гола за пять матчей (в среднем 0.80). При этом команда всe чаще играет прагматично и делает ставку на оборону. Лучший бомбардир – Секу Думбия с 3 мячами в 16 матчах.

«Нафтан»

После 20 туров команда занимает 13-е место с 18 очками. В последнем туре «Нафтан» сыграл вничью с «Ислочью» (2:2), а до этого чередовал поражения и победу над «Витебском» (3:0). В пяти последних встречах команда забила 8 мячей – это 1.60 в среднем за игру. Однако оборона остаeтся проблемой: 9 пропущенных мячей за тот же период (в среднем 1.80).

Команда регулярно пропускает и не демонстрирует стабильности: «Нафтан» не выигрывает три тура подряд, при этом атакует остро, но часто проваливается в защите.

Факты о командах

«Сморгонь»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру
  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру

«Нафтан»

  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.80 пропущенных и 1.60 забитых голов за игру
  • Побед не было в 3 турах подряд

Личные встречи
29% (2)
29% (2)
43% (3)
6
Забитых мячей
12
0.86
В среднем за матч
1.71
1:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Нафтан
3 : 1
26.04.2025
Сморгонь
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Сморгонь
1 : 0
24.08.2024
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Нафтан
1 : 1
14.04.2024
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Нафтан
3 : 0
24.09.2023
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
1 : 0
07.05.2023
Нафтан
Чемпионат Белоруссии, 20 тур
Сморгонь
2 : 2
23.09.2009
Нафтан
Чемпионат Белоруссии, 7 тур
Нафтан
3 : 0
10.05.2009
Сморгонь
Показать все

Прогноз на матч

Команды приблизительно равны по силам, но «Сморгонь» в последнее время показывает более организованную игру в обороне. «Нафтан» активнее в атаке, но теряет концентрацию в защите. Исходя из текущих показателей, наиболее вероятен сценарий с небольшим количеством голов и упорной борьбой. «Сморгонь» играет на своeм поле и способен не проиграть, учитывая текущую форму и дисциплину в защите.

Рекомендованные ставки

  • «Сморгонь» не проиграет – коэффициент 1.75
  • тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.68

1.75
«Сморгонь» не проиграет
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Беларусь. Высшая лига Нафтан Сморгонь
