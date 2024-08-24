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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Сморгонь - Нафтан
Сморгонь - Нафтан: обзор матча 24 августа 2024
Сморгонь
24.08.2024, суббота, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Нафтан
27'
А. Азиз Туре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сморгонь - Нафтан
82'
Замена
M. Kalinchenko
️️️️
Х. Бадоев
Желтая карточка
К. Интсоен
81'
79'
Желтая карточка
А. Лебедев
Замена
А. Копытич
️️️️
П. Селезнев
77'
Замена
К. Интсоен
️️️️
М. Дуксо
74'
Замена
А. Тишко
️️️️
А. Азиз Туре
66'
57'
Замена
D. Nizhnik
️️️️
I. Tikhonov
57'
Замена
K. Kovsh
️️️️
А. Кучинский
Желтая карточка
А. Азиз Туре
39'
29'
Желтая карточка
А. Кучинский
ГОЛ! 1:0!
А. Азиз Туре
27'
10'
Желтая карточка
А. Сучков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
66
Ямусса Камара
ОП
7
Андрей Левковец
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
9
Кирилл Леонович
ПВ
19
Райан-Эли Гиберо
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Нафтан
71
Александр Наумович
ВР
3
Александр Кучинский
ЦЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
52
Егор Кресс
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
10
Роман Папарига
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
99
M. Zhitnev (pen.)
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Сморгонь
19
Максим Азарко
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
22
Артем Глотько
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
2
Мохамед Бамба
ЦП
15
Артур Кузьмич
АП
23
Артем Станкевич
ПВ
17
Альберт Копытич
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Нафтан
16
Дмитрий Сай
ВР
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
9
Dmitriy Nizhnik
ЦП
92
Артем Щадин
АП
11
Игнат Пранович
ПВ
4
Антон Суша
ЦФ
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Новичков
72
Аскаров
25
Туре
50
Шалашников
5
Селезнев
30
Лихтин
66
Камара
7
Левковец
17
Дуксо
9
Леонович
19
Гиберо
3-1-2-1-3
71
Наумович
3
Кучинский
79
Бадоев
5
Лебедев
52
Кресс
7
Колядко
23
17
Сучков
99
31
Лопаго
10
Папарига
17
Дуксо
3
Интсоен
3
Интсоен
17
Дуксо
25
Туре
27
Тишко
27
Тишко
25
Туре
5
Селезнев
17
Копытич
17
Копытич
5
Селезнев
3
Кучинский
6
6
3
Кучинский
23
9
9
23
79
Бадоев
99
99
79
Бадоев
Остались в запасе
Сморгонь
Нафтан
19
Максим Азарко
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
2
Мохамед Бамба
ЦП
15
Артур Кузьмич
АП
23
Артем Станкевич
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
16
Дмитрий Сай
ВР
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
92
Артем Щадин
АП
11
Игнат Пранович
ПВ
4
Антон Суша
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
2
Мохамед Бамба
ЦП
15
Артур Кузьмич
АП
23
Артем Станкевич
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
92
Артем Щадин
АП
11
Игнат Пранович
ПВ
4
Антон Суша
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Главный тренер
Альберт Рыбак
Статистика матча Сморгонь - Нафтан
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
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